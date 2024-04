Billie Eilish will ihr Gesicht in eine Vagina stecken

Trotz des ungewollten Outings – oder gerade deshalb? – möchte die Sängerin offen über Sex sprechen.

Billie Eilish stellte im Februar 2024 ihr neues Album HIT ME HARD AND SOFT fertig, das am 17. Mai erscheinen soll. Die Arbeit daran führte zu einer sexuellen Offenbarung: „Ich war mein Leben lang in Frauen verliebt, aber habe es einfach nicht verstanden, bis ich im letzten Jahr merkte, dass ich mein Gesicht gerne in eine Vagina stecken würde“, sagte sie nun dem US-„Rolling Stone“.

„Ich hatte nie vor, jemals über meine Sexualität zu sprechen“

2023 wurde Billie Eilish gewissermaßen von „Variety Magazin“ geoutet, als das Magazin ein Interview der 22-Jährigen auf dem Roten Teppich veröffentlichte, in dem sie erwähnte, dass die sich tatsächlich zu Frauen hingezogen fühle.

„Ich hatte nie vor, jemals über meine Sexualität zu sprechen, nicht in einer Million Jahren. Es ist so frustrierend für mich, dass es zur Sprache kam“, erzählte sie gegenüber „Rolling Stone“.

Die Neuigkeit, dass Billie auch auf Frauen steht, ging innerhalb kürzester Zeit viral. Die Sängerin bedankte sich damals ironisch via Instagram bei dem Magazin für den Hitmaker Award – und das ungewollte Outing auf dem Roten Teppich.

Der Post sei eventuell etwas übereilt gewesen, erklärt sie. Frustriert über die Reaktion der Öffentlichkeit ist sie aber noch immer: „Wen kümmert das schon? Die ganze Welt hat plötzlich entschieden, wer ich bin, und ich hatte nichts zu sagen und nichts davon zu kontrollieren“.

Schluss mit den Tabus

Es gehe dem Pop-Star nicht darum, Themen wie Sexualität oder Sex zu tabuisieren, im Gegenteil – Sex sei sogar eines ihrer Lieblingsthemen. Die Gesellschaft gebe Frauen jedoch das Gefühl, sie können nicht offen über ihre Sexualität sprechen und das müsse sich ändern.

Gesagt, getan. Billie spricht im „Rolling Stone“-Interview erstmals offen über ihre sexuellen Fantasien und setzt damit ein Zeichen. Masturbation beispielsweise nutze sie, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken: „Ich muss sagen, dass es sehr hilfreich ist, sich im Spiegel zu betrachten und zu denken: Ich sehe gerade wirklich gut aus“.

Dass die Sängerin inzwischen so offen über ehemalige Tabu-Themen sprechen kann, schätzt sie sehr: „Ich habe das Glück, in einer Zeit zu leben, in der ich so etwas sagen kann und es okay ist, solch eine Erfahrung durften viele Menschen nicht machen“.