Am 01.02.1994 wurde Harry Edward Styles in Redditch, UK, geboren. Heute wird er 30 Jahre alt.

2010 wurde Harry Styles an der Seite von Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson mit One Direction bekannt, doch das Image des Teenie-Boyband-Sängers konnte er mittlerweile ablegen. Nachdem sich die Gruppe 2016 trennte, kletterte Styles nur noch schneller die Karriereleiter hinauf. Sein Solo-Debüt feierte er mit seinem 2017 veröffentlichten, selbstbetitelten Album, das direkt nach dem Release die Charts stürmte.

Ein Safe-Space für alle

Nicht nur mit seinem Sound überzeugt der Sänger seine Fans von sich, sondern auch mit seiner Attitude. Offen setzt er sich für die queere Community ein, bringt neue Maßstäbe bei veraltetem Geschlechterrollendenken ins Spiel und macht jedes seiner Konzerte zu einer Party, auf der alle Platz haben sollen – unabhängig von Herkunft, Religion, Sexualität und Geschlechtsidentität. Bei nahezu jeder Show ist ein extravagantes Outfit mit Glitzer, Federn und Co. dabei. Das Ergebnis davon in Kombination mit seinen Tracks – ausverkaufte Hallen auf der ganzen Welt. Mit Fans, die schon Tage vorher ungeduldig vor den Venues ihre Camps aufschlagen.

Auch mit seinen nachfolgenden Alben FINE LINE und HARRY’S HOUSE traf der Engländer voll in Schwarze und knüpfte an seinen Erfolg an. Mit seinem 2019er Song „Treat People With Kindness“ setzte er nicht nur musikalisch ein Statement, sondern machte den Titel geradezu zum Motto seiner Fangemeinde, das übersetzt sagen will: „Seid nett zu euren Mitmenschen“.

Jetzt feiert Harry Styles erst einmal seinen 30. Geburtstag und wir schauen uns dazu die schönsten Bilder des „Sign of the Times“-Sängers an. Happy Birthday, Harry!