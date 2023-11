Meg Ryan kündigt ihren Ruhestand an

Laut einer Freundin sei Ryan bewusst, „dass Hollywood auf ältere Schauspielerinnen keine große Lust“ habe.

Ob „Schlaflos in Seattle“ oder „Harry und Sally“ – in den Neunzigern lieferte Meg Ryan einen Kino-Hit nach dem anderen. Nun will die Schauspielerin sich endgültig zurückziehen und in den Ruhestand gehen.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung soll eine Freundin der 62-Jährigen über das Karriere-Aus gesprochen haben. „Natürlich ist Meg traurig, aber sie ist auch sehr realistisch. Sie weiß, dass Hollywood auf ältere Schauspieler:innen meist keine große Lust mehr hat“, so die Quelle.

Zuletzt musste sich die „e-m@il für Dich“-Darstellerin mit den schlechten Kritiken für ihren Film „What Happens Later“ auseinandersetzen. Die romantische Komödie erzählt die Geschichte eines getrennten Paares, das durch einen Schneesturm im Flughafen festsitzt und in der gemeinsamen Vergangenheit schwelgt. Meg Ryan übernimmt nicht nur die Regie, sondern spielt auch – an der Seite von David Duchovny – die Rolle der weiblichen Protagonistin.

Des Weiteren findet die Mimin immer häufiger in Klatschblättern Erwähnung – ob aufgrund ihres Beziehungsstatus oder Spekulationen über Schönheitsoperationen. Damit möchte sich Ryan, deren Vermögen auf 50 Millionen Euro geschätzt wird, nicht mehr beschäftigen, wie es heißt. Stattdessen wolle sie sich ihren Hobbys widmen – darunter Gärtnern. Ihre Vertraute erklärt: „Meg liebt es, in ihrem Garten zu wühlen.“