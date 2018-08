Hier anschauen: Robyn hat ein Comeback-Konzert gespielt

Robyn meldete sich nach 8-jähriger Schaffenspause mit einem neuen Song zurück – und hat diesen zum ersten Mal live für BBC Radio 1 im Café Mambo auf Ibiza performt.

Vor einer malerischen Kulisse und bei Sonnenuntergang sang die Schwedin ein 20-minütiges Set, welches Hits wie „Dancing On My Own“ und „Call Your Girlfriend“ beinhaltete.

Hier könnt ihr die gesamte Performance anschauen:

https://youtu.be/Nzj5kMgfmc4 Video can’t be loaded: Robyn – Radio 1 in Ibiza 2018 – Café Mambo | FLASHING IMAGES (https://youtu.be/Nzj5kMgfmc4)

Am 1. August hat Robyn außerdem Radio 1 bestätigt, dass ihr neues Album fertig sei: „I just finished it a couple of weeks ago,” so die Schwedin. „I’m still mixing it. It will be out this year, for sure.“ Ein Release-Date nannte sie bisher aber noch nicht.

Wir sind gespannt, der Album-Vorbote „Missing You“ kann sich schonmal hören lassen, Robyn beließ es nicht bloß beim Songrelease, sondern lieferte zugleich eine Kurz-Doku für ihre geduldigen Fans mit. Darin kommt sie als Stargast auf eine Robyn-Party, die einige treue Fans regelmäßig in New York veranstalten. Große Gefühle, große Comeback-Inszenierung.