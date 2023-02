Paramores Haley Williams: „Ich hoffe, keine junge Frau erlebt den gleichen Scheiß wie ich“

„Als wir jung waren, gab es nur bestimmte Arten sich zu äußern, wenn du was zu sagen hattest“, so Williams. „Entweder du hast es subversiv, wie Rage Against The Machine, gemacht oder diplomatisch. Ich glaube immer noch nicht, das wir in eine dieser beiden Kategorien passen, obwohl schon viele meiner Ideale in die Extreme schlagen.“ Neulich gaben sie bekannt, dass der Erlös ihrer Tour Wohltätigkeitsorganisationen zugute käme, die sich für einen sicheren Zugang zu Abtreibungen einsetzen würden. Bei ihrem Auftritt auf dem Emo-Rock-Festival „When We Were Young“ adressierte Williams einen Brief an „junge Mädchen, queere Kids“, den sie mit den Worten: „Wir haben einen langen Weg hinter uns – und noch mehr vor uns“, beendete. Auf die Frage vom „NME“, wo sie hoffe, dass sich die Szene als nächstes hinbewege, antwortete sie: „Oh mein Gott. Ich hoffe keine junge Frau erlebt den gleichen Scheiß wie ich.“ Und weiter: „Unsere ganze Szene trug zu beschissenem Verhalten gegenüber Frauen und allem, was nicht maskulin war, bei.“. Sie würden versuchen, vor allem junge Musikerinnen zu unterstützen und ihnen Mut zu machen. Auch ihre Konzerte sollen ein sicherer Ort für alle sein.

Im März geht es dann mit ihrem Album auf Welt-Tour, für Deutschland sind aber keine Konzerte geplant.