Casper: Erste Single „emma“ bereitet Album NUR LIEBE, IMMER den Weg

Erst am Dienstag (13. Juni) hatte Casper seine neue Platte NUR LIEBE, IMMER angekündigt, die im November 2023 erscheinen wird. Am Donnerstag gewährte der 40-Jährige dann auch prompt den ersten Einblick in das neue Werk. Die Single „emma“ wird durch ruhige Töne eröffnet. Lediglich eine gezupfte Gitarre begleitet Caspers Stimme, die einen ungewohnt sanften Klang hat. Benjamin Griffey, wie der Künstler bürgerlich heißt, legt seinen Sound wie eine Decke um seine Hörer:innen. Man fühlt sich geborgen und sicher inmitten dieser intimen Töne.

Im Text thematisiert Casper den Eskapismus. „Ich kann dich versteh’n / Bist so müde, dass du nicht schläfst /Bist verlor’n und ist schon okay“, eröffnet er den Song. Vor allem durch das Musikvideo wird der Kontext klar: Es geht darum, sich zurückzuziehen, die Probleme erst einmal nicht an sich heran zu lassen. Die besungene „Emma“ wird von aufmerksamen Hörer:innen schnell als eine Personifikation von MDMA entlarvt. „Und sie meint, wie lebendig sie wär / Hellwach, doch fühlt ihr Gesicht nicht mehr“, singt Casper in der Pre-Hook und stellt damit den Bezug zu „EUPHORIA“ von seinem letzten Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH her.

Auch dort geht es um Drogen, der Vibe ist allerdings der Gegenteilige. „EUPHORIA“ berichtet von berauschenden Gefühlen, die MDMA auslöst. „Emma“ hingegen ist die gewissenhafte Stimme, die uns sagt, dass unsere Probleme nicht dadurch gelöst werden, dass wir sie verdrängen – mit welchen Methoden und Hilfsmitteln auch immer. Casper predigt uns weder vor, wie wir unser Leben zu leben haben, noch verharmlost er unreflektiert Drogen. Mit „emma“ liefert er einen stimmungsvollen Track, der den Indie-Sound früherer Zeiten aufgreift – und weiterentwickelt.

Casper live in Bielefeld 2024

Wer NUR LIEBE, IMMER nächstes Jahr live erleben will, muss sich ranhalten, denn am 15. Juni 2024 wird Casper ein exklusives Konzert in seiner Heimatstadt Bielefeld spielen. Es wird, so heißt es in seinem Instagram-Post, „das einzige Konzert im kommenden Jahr zum neuen Album“ sein. Der Vorverkauf zum „verliebt in die stadt, die es nicht gibt“-Open-Air startet am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr. Der Ort, an dem die Show stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.