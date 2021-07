Juice WRLDs nächstes posthumes Album wird als Trilogie erscheinen 

Der Vertreter des verstorbenen US-Rappers Juice WRLD hat am Donnerstag (8. Juli) bestätigt, dass das kommende posthume Album in dreiteiliger Form veröffentlicht wird. Ein genaues Release-Datum wurde dabei allerdings nicht genannt.

Empfehlung der Redaktion Sharon Stone soll den 25-jährigen Rapper RMR daten

THE PARTY NEVER ENDS – erster Albumtitel wurde bekanntgegeben

Kurz nach der Verkündung der Trilogie war die Veröffentlichung des offiziellen Albumtitels des ersten Werkes der Reihe: THE PARTY NEVER ENDS. Durch einen kurzen Trailer wurde anschließend ein Vorgeschmack darauf gegeben, was zu erwarten ist. In dem 15 Sekunden langen Teaser werden die Zuschauer*innen in eine animierte Galaxie mitgenommen, in der der verstorbene Rapper in einem glühendem Wassertank zu sehen ist. Abschließend werden die Worte „Juice WRLD 999“ eingeblendet.

Empfehlung der Redaktion Tyler, The Creator erobert die Chartspitze

Der Trailer erscheint dabei kurz vor dem ersten Jubiläum des ersten posthumen Juice-WRLD-Albums LEGENDS NEVER DIE, das auf Platz eins der Billboard 200 Albumcharts debütierte und mit fünf Singles in die Top 10 der Billboard Hot 100 gelangte. Jarad Anthony Higgins aka Juice WRLD verstarb im Dezember 2019 im Alter von 21 Jahren an einer Drogenüberdosis.

Empfehlung der Redaktion G Herbo veröffentlicht sein viertes Studioalbum 25

Seither erschienen außerdem mehrere Featurebeiträge. Im Juni veröffentlichten Migos ihr Album CULTURE III, auf dem Juice WRLD auf dem Track „Antisocial“ zu hören war.