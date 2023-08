HipHop-Recap: Mit Doja Cat, Genetikk, Liz, Katja Krasavice und Eko Fresh

Genetikk liefert die erste Single 2023, Katja Krasavice eine wichtige Message und Doja Cat ein Höllenfeuer.

In dieser Woche hat uns der HipHop einige Vorgeschmäcker auf noch folgende Rap-Alben gegeben und nicht nur das: Genetikk meldete sich mit ihrem ersten Track des Jahres zurück. Wir haben uns die Veröffentlichungen angehört, in die Musikvideos reingeschaut und sie für euch zusammengefasst.

Katja Krasavice ft. Luna — „Neonlights“

Katja Krasavice liefert mit „Neonlights“ einen weiteren Vorboten zu ihrem Album EIN HERZ FÜR B**CHES, das am 1. September erscheinen soll. Dafür holte sie sich Luna mit auf den Track, um über ein wichtiges Thema zu sprechen: die Diskriminierung der LGBTQ+-Community. Die beiden Künstlerinnen thematisieren mit dem Song die gesellschaftliche Ausgrenzung von queeren Personen und wie sie sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung immer wieder gegen neuen Unterdrückungsversuchen stellen müssen. Passend dazu sieht man im Musikvideo Regenbogenflaggen und queere Liebe.

„Du dachtest immer schon, sie seh’n dich nicht/Doch weil du nicht so wie jeder bist/Für diesen Hass gibt es kein Gеgengift/Du bist perfekt, wiе du bist“

Genetikk — „Du Lügst“

Mit „Du Lügst“ veröffentlichen Genetikk ihren ersten Track des Jahres und liefern damit die erste Singleauskoppelung aus ihrem in diesem Jahr erscheinenden Album SACRIFICE. In dem Song machen Genetikk die Ansage, Lügen und Lügner sofort erkennen zu können und zeigen sich dazu im dazugehörigen Video in einer Tiefgarage vor mehreren Sportwagen.

„Du lügst/Sie hab’n dich geseh’n, ich weiß, du lügst/Du kannst reden, doch die Augen lügen nie/Verraten und verkauft, sag, für wie viel“

Liz — „Billie Jean“

Mit ihrem Partytrack „Billie Jean“ zeigt Liz nach „Main Grau“ eine weitere Facette ihres am 13. Oktober kommendem Album AMY WINEHOUZE. Auf einem Beat von PzY rappt Liz über ihren Erfolg und nimmt einen sowohl lyrisch als auch visuell mit durch eine lange Clubnacht.

Doja Cat — „Paint The Town Red“

Doja Cat geht mit „Paint The Town Red“ in die Tiefen der Hölle. Nach „Attention“ handelt es sich bei dem Track um ihr zweites Solo-Projekt in diesem Jahr. Dieses hatte sie bereits vorab selbst in einem Instagram-Live geleakt und die Fans reinhören lassen, während sie selbst mit blutroter Farbe ein Bild zeichnete. Dies fängt sie auch in dem Musikvideo ein, denn sie zeigt sich anfänglich komplett bedeckt mit einer blutähnlichen Substanz. Anschließend scheint die US-Rapper in die Hölle zu fallen, wo sie mit dem Sensenmann flirtet und mit rohem Fleisch umher wirft.

„Yeah, b**ch, I said what I said/I’d rather be famous instead/I let all that get to my head/I don’t care, I paint the town red“

Eko Fresh ft. Money Boy — Rolls Royce

Eko Fresh und Money Boy cruisen gemeinsam im „Rolls Royce“ durch die City. Der Beat von Jan van der Toorn lässt HipHop auf Trab treffen und unterstreicht dabei die schnellen Wortspielereien der beiden Deutschrapper. Nach „Mein Revier“ veröffentlicht Eko Fresh mit „Rolls Royce“ die zweite Single aus seiner LP EKSCALIBUR, welche am 25. August erscheinen soll.