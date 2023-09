Megan Thee Stallion: „Es ist okay, nicht okay zu sein“

Sie hat sich „Seize the Awkward“ angeschlossen, um sich für psychische Gesundheit einzusetzen.

Megan Thee Stallion hat sich der Organisation „Seize the Awkward“ zusammengetan, um Menschen zu ermutigen, mit Freund:innen mehr über ihre Gefühle zu reden. Die Organisation setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken und bietet Hilfe an, wie man auf Menschen zugehen kann, die schwere Zeiten durchmachen. In einem Video auf ihrem Instagram-Account spricht die Rapperin ehrlich über ihre eigenen psychischen Probleme und erinnert andere: „Es ist okay, nicht okay zu sein.“

„Mir wurde immer gesagt, dass ich stark sein muss. Dickhäutig, mit einer steifen Oberlippe. Hart wie Stahl“, öffnet die Musikerin dem Clip. „Aber alles für jeden zu sein … das belastet dich. Sie sagen ‚Black don’t crack‘, aber das kann es. Ich kann das. Wir alle können das.“ Im Hintergrund spielt leise ihr Song, „Anxiety“.

„Es ist okay, nicht okay zu sein“, fährt die 28-Jährige fort und blickt dabei direkt in die Kamera. „Wendet euch an einen Freund, wenn ihr seht, dass er eine schwierige Zeit durchmacht. Egal, wer du bist – verletzlich zu sein, ist das, was uns ganz macht.“ Daraufhin ermutigt sie die Zuschauer:innen, die Website von „Seize the Awkward“ oder auch ihre eigene Website zu besuchen, für weitere Mittel, um Freund:innen durch schwere Zeiten zu helfen.

Das Video wurde von ihren Follower:innen gefeiert, darunter auch von Beyoncés Mutter Tina Knowles sowie von Taraji P. Henson, die mit mehreren Herzen kommentierte.