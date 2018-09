Hört hier Lil Waynes neues Album „THA CARTER V“ im Stream

Foto: Getty Images for BET, Kevin Winter. All rights reserved.

Auch wenn sein 36. Geburtstag schon Donnerstag war und laut Videobotschaft dies das Release-Datum werden sollte: Bei uns in Deutschland gibt's ab heute Lil Waynes neues Album im Stream. Eigentlich sollte das Album bereits im Jahr 2014 erscheinen, durch den lang andauernden Disput zwischen Lil Wayne und seinem damaligen Label „Cash Money Records" verschob sich das Release-Datum allerdings immer weiter nach hinten, in der Zwischenzeit war Lil Wayne in andere musikalische Projekte verwickelt. THE CARTER V ist, wie der Titel offenbart, das 5. Album seiner CARTER-Reihe, und hier könnt Ihr es im Stream anhören:

„(…)mehr als alles von mir.“

Im Ankündigungsvideo (siehe unten) findet Wayne folgende Worte zum neuen Werk:

„Ich hoffe, ihr werdet dieses Album lieben. […] Ich gebe euch immer alles von mir, aber mit diesem Album gebe ich euch mehr als alles von mir. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass es jahrelange Arbeit war. In dem Album stecken vier, fünf, sechs Jahre an Arbeit, die ihr euch jetzt hoffentlich alle anhören und genießen werdet.“

Bereits 2012 kündigte Lil Wayne THA CARTER V als sein finales Album an, danach würde er sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen. In den folgenden Jahren gab es immer wieder Äußerungen, bis zum 25. September 2018, als Lil Wayne folgendes Video hochlud:

https://www.youtube.com/watch?v=pKWrzGKZoaQ Video can’t be loaded: Lil Wayne Announces Tha Carter V (https://www.youtube.com/watch?v=pKWrzGKZoaQ)

Auf THA CARTER V ist auch ein Feature mit dem im Juni erschossenen Rapper XXXTentacion zu hören.

