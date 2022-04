„Hold My Hand“: Lady Gagas Liebeserklärung an die Welt für „Top Gun: Maverick“

Lady Gaga wird einen Song zum Soundtrack des kommenden Action-Streifens „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise beisteuern. Auf Twitter machte sie bereits einige Details zum Titel namens „Hold My Hand“ bekannt und kündigte an, dass er ab dem 3. Mai verfügbar sein soll.

„Top Gun: Maverick“ wird als Fortsetzung des 1986er-Films „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“, auch damals schon mit Tom Cruise in der Hauptrolle, am 26. Mai in die deutschen Kinos kommen. Cruise verkörpert darin Captain Pete „Maverick“ Mitchell, der nun, 30 Jahre später, als Ausbilder bei der Navy arbeitet.

Ursprünglich sollte der Film schon 2019 erscheinen, der Start wurde allerdings mehrfach nach hinten verschoben. Diese Umstände gaben Lady Gaga die Zeit, „Jahre lang“ an ihrem Beitrag zu der Joseph-Kosinski-Produktion zu arbeiten.

When I wrote this song for Top Gun: Maverick, I didn’t even realize the multiple layers it spanned across the film’s heart, my own psyche, and the nature of the world we’ve been living in. I’ve been working on it for years, perfecting it, trying to make it ours. pic.twitter.com/1GReWGW8Ql

— Lady Gaga (@ladygaga) April 27, 2022