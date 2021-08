Lady Gaga und Tony Bennett kündigen zweites gemeinsames Album an

Es ist eine ungleiche und doch beinahe magische Freundschaft, die Jazz-Legende Tony Bennett und die Sängerin Stefani Germanotta, besser bekannt als Lady Gaga, verbindet. Die beiden lernten sich 2011 in New York kennen. Der Grandseigneur des Jazz und sie, damals vor allem durch ihre Pop-Erfolge bekannt, jedoch ebenfalls gelernte Jazz-Sängerin, waren sich auf Anhieb sympathisch. Schon wenige Jahre später (2014) veröffentlichten die beiden mit CHEEK TO CHEEK ihr erstes gemeinsames Album. Auf der Platte zelebrieren sie ihre geteilte Liebe zu den großen Klassikern des Jazz.

Nun, anlässlich des 95. Geburtstages des an Alzheimer erkrankten Bennetts, kündigen die beiden ihr zweites gemeinsames Projekt an, zu dem sich Gaga bereits 2015 geäußert hatte. LOVE FOR SALE soll die Platte heißen, die bereits im Oktober erscheinen wird. Für Bennett könnte es sein letztes Album werden.

Erste Single bereits veröffentlicht

Lady Gaga verkündete die Neuigkeiten am Dienstag (03. August) über ihre Social-Media-Kanäle. Dort verrät sie auch, wie es zu der zweiten Zusammenarbeit der beiden kam. „An dem Tag, an dem wir 2014 ‚Cheek To Cheek‘ veröffentlichten“, verrät die 35-Jährige, „rief mich Tony Bennett an und fragte mich, ob ich ein weiteres Album mit ihm aufnehmen wolle […]. Es ist mir immer eine Ehre, mit meinem Freund Tony zu singen, also habe ich die Einladung natürlich angenommen.“

Auf der neuen Platte wollen die beiden Stücke des verstorbenen amerikanischen Jazz-Komponisten Cole Porter neu vertonen. Das Album soll bereits am 1. Oktober dieses Jahres veröffentlicht werden. Die erste Single „I Get A Kick Out Of You“ ist bereits seit Dienstag (03. August) zu hören.

Wohl Bennetts letztes Album

Am Dienstag feierte Bennett seinen 95. Geburtstag. Neben etlichen bekannten Stimmen wie Paul McCartney, Jon Bon Jovi und Barbra Streisand gratulierte auch Lady Gaga dem Jubilaren digital. Via Instagram veröffentlichte sie ein Video von sich und Bennett mit den Worten „Herzlichen Glückwunsch zum 95. Geburtstag Tony. Du bist für immer mein Freund und musikalischer Begleiter. Ich liebe dich…“

Bennett zählte in den vergangenen Jahrzehnten zu den großen Stimmen des Jazz. Als Kriegsüberlebender begann er seine Karriere in den 50er-Jahren und erzielte mit Singles wie „Because of You“ und „Cold Cold Heart“ schnell seine ersten Charterfolge. In den 60er-Jahren nahm Bennetts Karriere weiter Fahrt auf. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, so auch sein Album I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO, welches dem Sänger zwei Grammys einbrachte und noch bis heute als sein bekanntestes Werk gilt. Heute blickt Bennett auf eine Ausnahme-Karriere mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und etlichen Auszeichnungen zurück. Zu seinen Ehren wurde kürzlich in New York der 3. August offiziell zum „Tony-Bennett-Tag“ erklärt.

Zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass Bennett seit 2016 an Alzheimer erkrankt ist. Auch wenn der Entertainer zunächst weiter auftreten will, gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass LOVE FOR SALE wohl sein letztes Album werden könnte.