Taylor Swift als Agentin? Pentagon dementiert Verschwörungstheorie

Ihr Karrierehoch hat eben doch nichts mit der Regierung zu tun.

Das Pentagon hat die Spekulationen von „Fox News“ zurückgewiesen, nach denen Taylor Swift ein politischer „Aktivposten“ für die US-Regierung sei. Die Kontroverse begann, als der „Fox News“-Moderator Jesse Watters in Frage stellte, ob die 34-Jährige Teil eines CIA-Plans sein könnte und als „Fassade für eine verdeckte politische Agenda“ diene.

Die Verschwörungstheorie

Watters argumentierte in einem fünfminütigen Beitrag, dass die rasante Karriere und Popularität der Künstlerin verdächtig seien. „Taylor Swift ist der größte Star der Welt … aber haben Sie sich jemals gefragt, warum oder wie sie so schlagartig berühmt wurde?“, begann er seinen Vortrag. Weiter verwies der Moderator auf einen Clip aus dem Jahr 2019, der aus einer unter NATO-Beteiligung entstandenen Konferenz stammt. Dort wurde die 34-Jährige als Beispiel für eine einflussreiche Person genannt, und die Abteilung für psychologische Kriegsführung des Pentagon schlug angeblich vor, sie in die Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet einzubeziehen.

Diese Behauptungen wurden jedoch von der Nachrichten-Website „Mediaite“ widerlegt, als herauskam, dass die Frau im Video nicht für das Pentagon arbeitete, sondern eine Forschungsingenieurin an der Johns Hopkins University war. Dennoch griff „Fox News“ die Verschwörungstheorie weiter auf.

„We are going to shake it off“

Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh reagierte auf die Spekulationen, indem sie eine Referenz auf Swifts Lyrics des Songs „Shake It Off“ ihrer Platte „1989“ gegenüber „Politico“ machte: „As for this conspiracy theory, we are going to shake it off” (auf Deutsch: Was diese Verschwörungstheorie angeht, so werden wir sie abschütteln“).

Die demokratische Non-Profit-Organisation „Vote.org“, mit der die „Anti Hero“-Sängerin eine Partnerschaft eingegangen ist, wies die Vorwürfe ebenfalls zurück. Andrea Hailey, Chefin von „Vote.org“, betonte, dass ihre Organisation keine psychologische Kriegsführung betreibe, sondern sich darauf konzentriere, junge Menschen zur Wahlregistrierung zu ermutigen.

Jesse Watters räumte ein, dass weder er noch „Fox News“ konkrete Beweise für ihre Theorie hätten. Er spekulierte jedoch über eine mögliche Rolle von Swifts Beziehung zum NFL-Spieler Travis Kelce und diskutierte mit einem ehemaligen FBI-Agenten darüber, wie die Regierung die Sängerin nutzen könnte.