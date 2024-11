Ilgen-Nur: Zwei besondere Konzerte 2025 – präsentiert von Musikexpress

Erst tritt sie in Berlin und danach in Hamburg in besonderen Venues auf. Hier mehr Infos.

„Ich lade euch hiermit wärmstens zu zwei Konzerten in zwei Städten an jeweils zwei tollen Orten ein — wir spielen zum ersten Mal in so einem besonderen Setup, und ich freue mich über alle bekannten und unbekannten Gesichter“, kündigt Ilgen-Nur selbst die anstehenden Gigs für 2025 an.

Am 25. Februar 2025 wird sie im Berliner Zeiss-Großplanetarium auftreten, am 7. März in der Hamburger Elbphilharmonie (Kleiner Saal) – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Ilgen-Nur live 2025: Konzerttermine im Überblick:

25.02.2025 Berlin, Zeiss-Großplanetarium

07.03.2025 Hamburg, Elbphilharmonie (Kleiner Saal)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Die Karten für die Shows im Special-Rahmen sind bereits jetzt erhältlich. Zum Beispiel können sie hier erworben werden – mehr Infos zu den Auftritten gibt es dort auch.

IT’S ALL HAPPENING

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am 13. Oktober 2023 erschien die immer noch aktuelle zweite Platte, IT’S ALL HAPPENING, von der Wahl-Berlinerin. Dazu schrieb ME-Autorin Aida Baghernejad damals: „Ilgen Nur fasst die Überforderung von der Gegenwart in selbstbewussten Sound. Und wir verlieren uns nur zu gern in ihren Songs zwischen Traum und Albtraum.“ Und weiter: „Ilgen-Nur rettet wieder deutschen Indie-Rock.“ Wie das live und in der besonderen Umgebung der Elbphilharmonie und des Zeiss-Großplanetariums funktioniert, werden wir im Frühjahr des kommenden Jahres selbst herausfinden können.