Jahresrückblick 2019: Das sind die meistgestreamten Songs bei Spotify

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Wie viele nutzt auch der Audio-Streaminganbieter Spotify diese Gelegenheit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Spotify präsentiert mit „Wrapped 2019“ den großen Jahresrückblick der meistgestreamten Audio-Inhalte der vergangen zwölf Monate. Ab dem 5. Dezember können Spotify-Nutzer in ihrem persönlichen Jahresrückblick ihre am häufigsten gestreamten Künstler*innen, Songs, beliebtesten Musik-Genres und Podcasts erfahren.

Erstmals in seiner Karriere führt der Rapper Post Malone die Jahrescharts der weltweit meistgestreamten Künstler*innen auf Spotify an, gefolgt Billie Eilish und Ariana Grande. Die 17-jährige Billie Eilish startete in diesem Jahr durch und lieferte mit ihrem Debüt WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? auch das weltweit erfolgreichste Album des Jahres auf Spotify. Mit ihrem Sommerhit „Señorita“ verbuchen Camila Cabello und Shawn Mendes den auf Spotify meistgestreamten Song des Jahres für sich.

Hierzulande bleibt HipHop auch in diesem Jahr das meistgestreamte Genre der Spotify-Hörer. Im Gesamtranking der meistgestreamten Künstler*innen findet sich Capital Bra auf Platz 1, die Rapper Samra und RAF Camora belegen Platz 2 und 3. Mit CB6 setzt sich Capital Bra zudem an die Spitze der Top-Alben des Jahres. In der Kategorie der meistgestreamten weiblichen Künstlerinnen sichern sich Billie Eilish, Loredana und Ariana Grande die drei Top-Positionen.

Bei den meistgestreamten Songs steht „Roller“ von Apache 207 auf Platz 1, Platz 2 belegt „Vermissen“ Juju feat. Henning May, gefolgt von „Dance Monkey“ von Tones and I auf Platz 3.

Meistgestreamte Künstler*innen weltweit

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Meistgestreamte Künstler*innen Deutschland

1. Capital Bra

2. Samra

3. RAF Camora

4. Kontra K

5. Bonez MC

Meistgestreamte Songs Deutschland

1. Roller – Apache 207

2. Vermissen – Henning May, Juju

3. Dance Monkey – Tones and I

4. Wieder Lila – Capital Bra, Samra

5. Tilidin – Capital Bra, Samra

Podcasts

Weltweit ist der Spotify-Podcast-Katalog im Streaming-Jahr 2019 stark gewachsen. Auf Spotify gibt es weltweit über 500.000 Podcasts, davon 12.000 deutschsprachige. Die Spotify Exclusive Podcasts „Gemischtes Hack“ und „Fest & Flauschig“ belegen die Plätze 3 und 4 der weltweit meistgestreamten Podcasts. Auf Platz 1 ist „The Joe Budden Podcast with Rory & Mal“ gefolgt von „My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark“.

In Deutschland landet „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt auf Platz 1, gefolgt von „Fest & Flauschig“ mit Jan Böhmermann und Olli Schulz auf Platz 2 und dem True-Crime-Podcast der Zeit „Verbrechen“ auf Platz 3.

