Jahresrückblick 2019: Das sind die meistgestreamten Songs bei Deezer

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Wie viele nutzt auch der Audio-Streaminganbieter Deezer diese Gelegenheit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Mit seinem musikalischen Jahresrückblick präsentiert Deezer, welche Musik seine User in Deutschland im Jahr 2019 besonders bewegt hat. Außerdem können Deezer-Nutzer erstmals auf ihren ganz persönlichen musikalischen Jahresrückblick 2019 zugreifen. Konkurrent Spotify bot diese Funktion bereits in den Vorjahren an.

Global ist demnach lateinamerikanische Musik am beliebtesten. J Balvin ist zum zweiten Mal der am meisten gestreamte Musiker auf Deezer. Unter den Top-20-Songs gibt es fünf, die spanische mit englischen Lyrics mischen. Was die beliebtesten Tracks auf Deezer angeht, gewinnt HipHop das Rennen: Der globale Smash-Hit 2019 ging an Lil Nas X für sein Country-Mashup „Old Town Road”.

Der meistgestreamte Künstler in Deutschland ist Capital Bra, gleich vor seinem Kumpel Samra. Bei den Frauen sichert sich Loredana noch vor Billie Eilish und Ariana Grande den ersten Platz als beliebteste Künstlerin. Im Deezer-Jahresrückblick ist klar zu erkennen: In Deutschland dominiert Deutschrap. Der beliebteste Song des Jahres ist „Vermissen“ von Juju feat. Henning May – noch vor „Prinzessa” von Capital Bra, der gleich mit fünf Hits im Ranking vertreten ist. Der einzige Pop-Song in den Top 10 und auch der einzige englischsprachige ist „Sweet but Psycho” von der us-amerikanischen Sängerin Ava Max.

Meistgestreamte Songs 2019 Deutschland:

1. ​Vermissen​ – Juju

2. ​Prinzessa​ – Capital Bra

3. W​olke 10​ – MERO

4. ​Tilidin​ – Capital Bra, Samra

5.​CherryLady ​– CapitalBra

6. ​Sweet but Psycho​ – Ava Max

7. ​Benzema​ – Capital Bra

8. ​Hobby Hobby​ – MERO

9.​WiederLila ​– Samra, CapitalBra

10. ​Roller​ – Apache 207

Meistgestreamte Songs 2019 weltweit:

1. O​ld Town Road​ – Lil Nas X

2. ​Shallow​ – Bradley Cooper, Lady Gaga

3. ​Con Calma​ – Daddy Yankee

4. ​7 rings​ – Ariana Grande

5. S​eñorita​– Camila Cabello, ShawnMendes

6. T​aki Taki​ – DJ Snake

7. H​appier​ – Bastille, Marshmello

8. ​I Don’t Care​ – Ed Sheeran, Justin Bieber

9. b​ad guy​ – Billie Eilish

10. G​iant​ – Calvin Harris, Rag’n’Bone Man

Meistgestreamte Künstler 2019 Deutschland:

1. Capital Bra

2. Samra

3. RAF Camora

4. MERO

5. Kontra K

6. Bonez MC

7. Sido

8. Ed Sheeran

9. UFO361

10. Azet

Meistgestreamte Künstlerinnen 2019 Deutschland:

1. Loredana

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Juju

5. Shirin David

6. LEA

7. Helene Fischer

8. RITA ORA

9. Bebe Rexha

10. Sarah Connor

Die Deezer-Hits 2019 in einer Playlist:​