James Blake lässt neuen Song „Life Is Not The Same“ im Stream hören

James Blake hat einen weiteren neuen Song aus seinem kommenden Album veröffentlicht: „Life Is Not The Same“, so sein Titel, ist seit dem 19. August 2021 im Stream zu hören.

„Life Is Not The Same“ ist nach „Say What You Will“ der zweite neue Song aus James Blakes fünftem Album FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART, das am 10. September 2021 erscheinen soll. Die noch aktuelle Platte ASSUME FORM erschien 2019. In unserer Rezension dazu schilderte ME-Redakteur Albert Koch den Karrierebeginn und den Einfluss James Blakes wie folgt: „Sein Debüt JAMES BLAKE (2011) war Höhe- und Endpunkt des Dubstep, es war nicht nur ein Meilenstein in der Evolution des Genres, es hatte auch den Sound vorgegeben, der die fortschrittliche Popmusik der 10er-Jahre dominieren sollte – bis in den Mainstream hinein. Post-Dubstep wurde R’n’B wurde HipHop. Beyoncé, Drake, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Travis Scott, Vince Staples – alle arbeiteten sie mit dem blassen Wunderkind aus London zusammen, damit sich ein wenig vom Glanz des musikalischen Untergrunds auf sie übertragen möge; die Grenzen der Genres verschwammen mehr und mehr.“

In dem Musikvideo zu „Say What You Will“ hat sich James Blake für einen besonderen Co-Protagonisten entschieden: Finneas, der Bruder und Produzent von Billie Eilish. In dem Clip ist dieser als beispiellos erfolgreicher Popstar zu sehen, mit dem sich James Blake ununterbrochen zu vergleichen versucht. Sichtlich geschlagen und stets im augenscheinlichen Schatten seines Idols endet das Musikvideo schließlich mit dem Theodore-Roosevelt-Zitat „Vergleich ist der Dieb der Freude.“

Die Tracklist verrät ferner, dass James Blake für FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART mit den Rap-Acts SZA, JID und SwaVay zusammengearbeitet hat. Einen gemeinsamen Song nahm er zudem mit der Chicagoer Singer-Songwriterin Monica Martin auf. James Blake kündigte außerdem 15 Konzerttermine im Rahmen seiner bevorstehenden US-Tour an. Die Tour startet am 16. September 2021 in San Diego, Kalifornien.

James Blakes neues Album „FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART“ – die Tracklist:

1. Famous Last Words

2. Life Is Not the Same

3. Coming Back (feat. SZA)

4. Funeral

5. Frozen (feat. JID & SwaVay)

6. I’m So Blessed You’re Mine

7. Foot Forward

8. Show Me (feat. Monica Martin)

9. Say What You Will

10. Lost Angel Nights

11. Friends That Break Your Heart

12. If I’m Insecure