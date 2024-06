Jamie xx kündigt neues Solo-Album IN WAVES an (Video)

Mit „Treat Each Other Right“ veröffentlicht das The xx-Mitglied eine neue Single

Am 14. April veröffentlichte Jamie xx seine Single „Baddy On The Floor“ featuring Honey Dijon. Am Dienstag (4. Juni) kündigt er an, dass es schon bald mehr neue Musik von ihm geben wird. Der Musikproduzent gibt mit der Veröffentlichung seiner neuen Single „Treat Each Other Right“ bekannt, dass am 20.09.2024 sein zweites Album IN WAVES erscheinen wird.

Das wissen wir über IN WAVES:

IN WAVES folgt auf Smiths erstes Solo-Album IN COLOUR, das 2015 rauskam. Für die 12 Tracks seiner neuen LP hat er sich reichlich Unterstützung geholt. Als Feature-Gäste sollen Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier & Panda Bear, Oona Doherty sowie Romy und Oliver Sim von The xx mit dabei sein.

Die Single-Auskopplung „Treat Each Other Right“ dürfte sich für Jamie xx-Fans nicht völlig fremd anhören. Bei DJ-Auftritten spielte der Sound-Bastler nämlich bereits jüngere Versionen des Tracks, um ihn nach und nach zu verbessern. Das Video zur Single ist mit der Fotografin und Filmemacherin Rosie Marks entstanden und kommt im Gegensatz zum Cover sehr bunt daher.

Hier in „Treat Each Other Right“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Solo läuft es bei Jamie xx und Kollegin Romy Croft. The xx Fans sehnen sich allerdings auch nach neuer Musik der Band. Anfang des Jahres soll Romy in einem Interview bekannt gegeben haben, dass die drei wieder gemeinsam im Studio seien und an neuer Musik arbeiten würden. Seitdem ist es allerdings wieder ruhig um die Indie-Pop-Rock-Band geworden. Ihr aktuelles Album I SEE YOU liegt sieben Jahre zurück.