Jamie xx hat mit „It’s So Good“ neuen Track veröffentlicht

Der Song, der zur neuen Chanel-Coco-Crush-Kampagne gehört, kann hier nachgehört werden.

Jamie xx hat eine neue Single veröffentlicht. Der Track „It’s So Good“ ist auf allen Plattformen im Streaming verfügbar. Der englische Musiker und Produzent hat damit die erste neue Solo-Musik seit über einem Jahr herausgebracht. Der Song ist im Zusammenhang mit der neuen Chanel-Coco-Crush-Kampagne erschienen.

„It’s So Good“ startet mit rhythmischen Klängen und ist ein einfühlsames und euphorisches Stück, das sich über viereinhalb Minuten hinweg allmählich entwickelt. Das Lied drängt förmlich auf die Tanzfläche.

Im dazugehörigen Visual wird der Track auf einer Kassette abgespielt.

„It’s So Good“ hören:

Kommt ein zweites Solo-Album?

Das Solo-Debütalbum von Jamie xx, IN COLOUR, ist 2015 erschienen. Bereits Anfang 2023 gab das Mitglied der britischen Band The xx in einem Interview bekannt, dass ein zweites Soloalbum bald kommen würde. Das Werk wurde aber bisher immer noch nicht veröffentlicht, geschweige denn konkreter angekündigt. Die lange Wartezeit zwischen diesem und dem kommenden Album begründete er damals damit, dass er in dieser Zeitspanne auch am aktuellen The-xx-Album I SEE YOU (2017) und am Soloalbum seines Bandkollegen Oliver Sim HIDEOUS BASTARD (2022) gearbeitet habe. Außerdem habe er verstanden, dass er einfach „sehr langsam“ sei und die Arbeit in diesem Tempo auch sehr genieße.

Es gibt einfach immer etwas zu tun: Kürzlich hat der 35-Jährige mit seiner The-xx-Bandkollegin Romy außerdem an ihrem Solo-Album MID AIR gefeilt.