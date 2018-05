„jerks.“: Christian Ulmen bestätigt Staffel 3

Zwei Staffeln von Christian Ulmens Comedy-Serie „jerks.“ sind seit 2017 bei Maxdome und auf ProSieben gelaufen, das Fremdschämen wird 2019 mit neuen Folgen weitergehen. Ulmen, der die Serie erdacht hat, Regie führt und sich mit Fahri Yardim die Hauptrollen teilt, hat via Facebook die Produktion der dritten Staffel bestätigt:

Gibt Neues aus Potsdam! Muss los! ❤️ Gepostet von Christian Ulmen am Montag, 28. Mai 2018

In „jerks.“ spielen die Kumpel Christian Ulmen und Fahri Yardim eine Version von sich selbst. Aus der Frage, wie überhöht die ist, zieht Ulmens Produktion – neben einem bisher nicht gekannten Fremdschamfaktor – ihren großen Reiz: Ist Yardim wirklich so ein Baggerer und Ficker? Ist Ulmen tatsächlich so ein Sozialtrottel? Hängen deutsche Schauspieler (und Rapper) echt gemeinsam ab? So richtig sicher kann sich der Zuschauer nie sein, was „jerks.“ umso besser macht.