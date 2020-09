Jetzt „Bird Box“, „Die zwei Päpste“, „Liebe macht blind“ und mehr ohne Netflix-Abo schauen

Bereits im vergangenen Jahr machte Netflix auf sich aufmerksam, als jeweils die erste Episode von „Bard of Blood“ und „Elite“ kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Eine Aktion, die so umfangreich ist wie die aktuelle, gab es allerdings noch nie. Ab jetzt können zum Beispiel ganz ohne Abo die jeweils ersten Episoden von Serien-Hits wie „Stranger Things“ und „When They See Us“ geschaut werden. Die enthaltenen Filme können in voller Länge gestreamt werden.

Wie Netflix verlauten ließ, ist die Aktion Teil einer umfassenden Kampagne, um weitere User*innen an sich zu binden. Eine Anmeldung oder Registrierung ist für das Streamen des Gratis-Content allerdings notwendig. Der Zugriff erfolgt einfach über die Website per PC oder Android-Gerät, ein Zugriff via Netflix-App über SmartTV oder iOS ist leider nicht möglich.

„Grace and Frankie“

Eines der im Gratis-Stream verfügbaren Serien-Highlights ist „Grace and Frankie“. Die Comedyserie um die beiden Schauspiellegenden Jane Fonda und Lily Tomlin erzählt von zwei Frauen, deren Leben durch ein Geständnis ihrer Ehemänner plötzlich vollkommen auf den Kopf gestellt wird: Sol (Sam Waterson) und Robert (Martin Sheen) unterhalten als Partner in einer Anwaltskanzlei nicht nur eine professionelle, sondern bereits seit über zwanzig Jahren eine heimliche Liebesbeziehung. Als die versnobte Businessfrau Grace und die spirituelle Hippie-Dame Frankie notgedrungen zusammenziehen, entsteht eine unwahrscheinliche Freundschaft.

„Stranger Things“

Ein weiterer enthaltener Kracher ist die Science-Fiction- und Mystery-Serie „Stranger Things“. Der Netflix-Hit entführt uns in die 80er-Jahre und erzählt von den sonderbaren Ereignissen in der Kleinstadt Hawkins. Im Zentrum der Handlung steht eine Clique von Jungs, deren Leben durch das mysteriöse Mädchen „Elf“, das übernatürliche Fähigkeiten besitzt, vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Die Serie hat mittlerweile Kultstatus und machte Millie Bobby Brown zum Nachwuchsstar.

„When They See Us“

Eine Miniserie, die aktueller nicht sein könnte: „When They See Us“ basiert auf einem wahren Prozess aus dem Jahr 1989, als fünf Schwarze Teenager aus Harlem der Vergewaltigung einer Joggerin im New Yorker Central Park für schuldig befunden wurden – zu Unrecht, wie sich später herausstellen sollte. Ava Duvernay („Selma“) inszeniert die vier Folgen nicht als leicht verdauliche True-Crime-Unterhaltung, sondern als wichtigen Beitrag zur „Black Lives Matter“-Debatte.