Neu bei Netflix: Die besten Serien und Filme im September 2020

Hilary Swank tritt in der neuen Netflix-Serie „Away“ als Astronautin Emma Green eine langwierige Reise zum Mars an.

Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kund*innen: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streamingdienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt. Wir haben uns für Euch einen Überblick verschafft und stellen die wichtigsten Neuheiten vor.

Auch im September wartet Netflix erneut mit einem breitgefächerten Sortiment aus den Sparten Action, Science-Fiction, Comedy und Co. auf. Besonders gut aufgestellt ist der Streaminganbieter dieses Mal in Sachen Eigenproduktionen: Neben dem heiß erwarteten Thriller „The Devil All The Time“, erscheint mit „Das letzte Wort“ außerdem eine deutsche Serie für die Lachmuskeln, das Sci-Fi-Drama „Away“ mit Hilary Swank in der Hauptrolle, sowie „Ratched“ – der neueste Streich von „American Horror Story“-Erschaffer Ryan Murphy‎.

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im September 2020:

Serien:

Der junge Wallander

Start: 3. September 2020

Die Serien-Adaption der schwedischen Romanreihe von Kultautor Henning Mankell folgt im Laufe ihrer insgesamt sechs Episoden den Ermittlungen des jungen Polizisten Kurt Wallander (Adam Pålsson). Während sich Mankells Romanheld in der Blüte seiner Karriere befindet, steht der junge TV-Wallander am Anfang seiner Karriere und sieht sich direkt bei seinem ersten Fall mit einem erschütternden Hassverbrechen konfrontiert, durch das auch sein eigenes Leben aus den Fugen zu geraten droht.

Away

Start: 4. September 2020

Im Mittelpunkt von „Away“ befindet sich zwar die erste bemannte Weltraummission zum Mars, der Fokus liegt jedoch diesmal nicht auf spannungsgeladenen Action-Sequenzen, wie wir sie aus vergangenen Hollywood-Blockbustern kennen – stattdessen wirft das Sci-Fi-Drama mit Oscar-Gewinnerin Hilary Swank in der Hauptrolle einen Blick auf die Bedeutung einer solchen Verpflichtung sowie im Folgenden auf die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Astronauten-Crew.

Das letzte Wort

Start: 17. September 2020

In der Netflix-Dramedy-Serie „Das letzte Wort“ verliert die von Anke Engelke gespielte Karla Fazius nach dem Tod ihres eigenen Mannes nicht nur den Glauben an ihre Arbeit, sondern auch die Kontrolle über ihr Leben. Um die Beerdigung ihres Mannes zu sabotieren, bis sie sich bereit dazu fühlt, von diesem Abschied zu nehmen, nimmt Karla schließlich einen Job als Trauerrednerin bei dem Bestattungsunternehmen Borowski an und treibt ihren Vorgesetzten Andi (Thorsten Merten) mit ihrem höchst unorthodoxen Verhalten auf amüsante Weise in den Wahnsinn.