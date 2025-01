JPEGMafia: Konzertabbruch & 17 Verletzte wegen Reizgas

Die Berlin-Show des Rappers musste frühzeitig beendet werden – es wurde Reizgas versprüht, was zu mehreren Menschen im Krankenhaus führte.

Die Ursache und der genaue Tathergang ist noch nicht geklärt, aber was bisher bekannt ist: Der Gig von JPEGMafia, der am 20. Januar im Berliner Huxleys Neue Welt auftrat, kam vorzeitig zum Ende. Der Grund dafür: Jemand hatte Reizgas versprüht. Wer und wo genau (mitten in der Crowd oder vor der Veranstaltungsstätte), ist unklar. Was aber feststeht: Es gibt 17 verletzte Personen zu beklagen.

Was geschah

Barrington DeVaughn Hendricks, alias JPEGMafia, war bereits mittendrin in seiner Show, als der Vorfall geschah. Die Polizei wurde laut „dpa“ zu 22.10 Uhr zum Venue in der Hauptstadt gerufen. Bereits zu dem Zeitpunkt wurde von einem mutmaßlichen Reizgas-Einsatz gesprochen. Der Auftritt wurde abgebrochen.

Vor Ort wurden die Leute auf den Parkplatz vor der Halle geleitet. Dort konnte bei mehreren Konzertbesucher:innen Atemwegsreizungen festgestellt werden. Elf Leute aus der Crowd wurden direkt am Huxleys behandelt, sechs Personen mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Konkrete Infos liegen hier jedoch nicht vor. Die Polizei steckt „dpa“ noch mitten in den Ermittlungen.

Vom 35-jährigen US-Rapper selbst gab es bisher kein öffentliches Statement zu den Vorkommnissen.