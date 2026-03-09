Justin Bieber verliert die Nerven: Flasche fliegt auf Paparazzi in LA

Nach einem Sushi-Dinner in Los Angeles wirft Justin Bieber eine Flasche nach Fotografen – und reiht sich damit in eine lange Geschichte von Paparazzi-Eskalationen ein.

Dass Justin Bieber sein privates Leben nicht gerne mit der Öffentlichkeit teilt und sich abseits der Musik aus dieser eher heraushält, ist bekannt. Seinen letzten Live-Auftritt nach langer Zeit gab er bei der Grammy-Zeremonie 2026, danach wurde es allerdings wieder still um ihn. Auch seine Beziehung zu Paparazzi war nie eine wirklich gute – nun fiel er kürzlich, wie bereits in der Vergangenheit, mit einem Zwischenfall zwischen ihm und einem solchen auf.

Flaschenwurf nach Dinner mit Hailey Bieber

Am Freitag, dem 6. März 2026, ging Justin Bieber gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey Bieber in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles essen. Nachdem das Paar spät am Abend fertig war, wurden sie auf dem Weg zu einem schwarzen SUV in einer Tiefgarage von Fotograf:innen umschwärmt, die ein begehrtes Foto der Stars schießen wollten.

Von „TMZ“ veröffentlichtes Videomaterial zeigt den Sänger sichtlich frustriert über das Aufkommen der Paparazzi. In der Folge stiegen er und seine Frau eilig ins Auto, doch beließ er es nicht dabei und warf eine Flasche der Wassermarke „Fiji“ nach den Fotograf:innen. Die Flasche traf niemanden und fiel lediglich zu Boden. Die Aufregung war genauso schnell wieder vorbei, wie sie entstanden war, und das Ehepaar fuhr davon.

Vorfälle in der Vergangenheit

Dieser neue Zusammenstoß zwischen Justin Bieber und Fotograf:innen reiht sich in eine Historie solcher Vorfälle. Der 32-Jährige ging immer wieder für seine Streits mit Paparazzi viral und machte keinen Hehl aus seiner Missgunst gegenüber diesen. Das letzte Mal geriet er mit ihnen im Sommer 2025 aneinander: Kurz vor dem Release des siebten Studioalbums „Swag“ konfrontierte er einen Paparazzi und fragte diesen irritiert: „Es fällt dir nicht auf, dass ich geschäftlich hier bin, oder?“ Der Satz wurde in Windeseile zum Meme auf Social Media.

Zuvor hatte er im April 2025 ein Video via Instagram veröffentlicht, in dem er den Umgang von Paparazzi mit seiner Person kritisierte. Damals zeigte er seine Perspektive: Zu sehen war ein Blitzlichtgewitter, das sofort einsetzte, nachdem er auf die Straße trat, sowie Fotograf:innen, die den Weg zu einem Auto blockierten. Im Video sagte er: „Schaut euch diese Leute an!“

Der Vorfall im April 2025 erinnerte an einen ähnlichen Moment im Jahr 2014, als sein Ferrari von einem hartnäckigen Fotografen von hinten gerammt wurde. „Es sollte Gesetze gegen das geben, was ich gerade erlebt habe“, schrieb er damals auf X. „Wir hätten aus dem Tod von Prinzessin Diana lernen müssen …“