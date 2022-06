Hailey Bieber über ihren Mann Justin Bieber: „Es geht ihm jeden Tag besser“

Vor knapp einer Woche (10. Juni) hat Justin Bieber seine weltweite Fangemeinde durch ein dreiminütiges Video mit Sorge erfüllt. Darin machte er öffentlich, dass er aufgrund des sogenannten Ramsay-Hunt-Syndroms an einer halbseitigen Gesichtslähmung leide. Nun hat seine Frau Hailey Bieber in einen Fernseh-Interview bekannt gegeben, dass sich ihr Gatte auf dem Weg der Besserung befindet: „Es geht ihm jeden einzelnen Tag besser“, sagte das Model bei „Good Morning America“.

Zwar sei die Situation zunächst „sehr beängstigend“ gewesen – allerdings sei sich die 25-Jährige sicher, dass ihr Mann wieder vollständig genesen werde. Hailey Bieber sei „einfach dankbar dafür, dass es ihm gut geht“. Die Unterstützung von Familie, Freunden und Fans in den vergangenen Tagen bezeichnete sie als „unglaublich“.

