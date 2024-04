Und warum? Justin Bieber zeigt sich weinend auf Instagram

Fans machen sich Sorgen und auch Ehefrau Hailey Bieber kommentiert das Posting.

Justin Bieber ist im April bisher sehr aktiv auf seinem Instagram-Account gewesen. Am Sonntag, den 28. April, veröffentlichte der 30-Jährige unter anderem eine Galerie mit Fotos von sich, die ihn bei Live-Auftritten zeigen. Doch dann weiter hinten in der Ansammlung von Bildern: zwei Selfies, auf denen er sich weinend präsentierte. Was war da los? Die Fans zeigen sich besorgt.

Nach Tränen-Selfie: Support von Frau und Fans

„Justin, wir sind für dich da“, hieß es in einem Kommentar zur Galerie. Ein:e andere:r User:in fragte: „Is it a sign?“ Doch der US-Musiker selbst gab dem Instagram-Posting keine Caption und auch keinen weiteren Kommentar ab. So bleibt offen, was Bieber die Tränen in die Augen trieb.

Lediglich seine Ehefrau, US-Model Hailey Bieber, ließ einige Worte zu der Foto-Galerie auf der Social-Media-Plattform. „a pretty crier“ (zu Deutsch grob: „ein schöner Weinender“) schrieb sie dazu.

Seine Follower:innen scheinen seine Offenheit in Fotos in den Socials zu schätzen. So lässt ihn eine Person auch wissen: „Ich finde es toll, dass du dich nicht scheust, deine Verletzlichkeit und deine Gefühle zu zeigen. Es ist immer schön, sich daran zu erinnern, dass hinter jeder einzelnen Berühmtheit immer noch ein Mensch steckt. Du wirst geliebt.“