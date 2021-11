Kanye West veröffentlicht Deluxe-Version von DONDA

Foto: Getty Images for Universal Music, Kevin Mazur. All rights reserved.

Kanye West – seit seiner Namensänderung am 19. Oktober nun als „Ye“ bekannt – hat eine Deluxe-Version seines im August erschienenen Albums DONDA veröffentlicht. Die Meldung kam spontan in der vergangenen Nacht (14. November).

Auf der Album-Erweiterung finden sich insgesamt fünf neue Tracks: „Life of the Party“, „Up From the Ashes“, „Remote Control Pt. 2“, „Never Abandon Your Family“ und „Keep My Spirit Alive Pt. 2“.

Bei „Life of the Party“ ist auch OutKast-Mitglied André 3000 zu hören. Ye ist mittlerweile bekannt dafür, dass er Songs und Tracklisten auch nach der Veröffentlichung noch bearbeitet: „Never Abandon Your Family“ war zum Beispiel noch auf der ersten Listening-Party am 22. Juli im Mercedes Benz Stadium in Atlanta zu hören, wurde für die finale Fassung von DONDA aber nicht gewählt. Nun ist der Track auf der Deluxe-Version zu hören.

