Kanye West veranstaltet Gottesdienst mit Marilyn Manson und Justin Bieber – und sorgt für Kontroversen

Kanye West, der nun offiziell Ye heißt, hat seinen hauseigenen Gottesdienst „Sunday Service“ zurück ins Leben gerufen, für ein Livestream-Event. Mit dabei: Justin Bieber sowie der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte Marilyn Manson.

Es ist schon eine Weile her, dass Ye zusammen mit seinem Sunday Service in Erscheinung trat. Der 31. Oktober, also Halloween, schien ihm wohl der geeignete Tag, um wieder mit Gott zu kommunizieren. Das Event, bei dem alle Beteiligten komplett in weiß gekleidet waren, fand auf einem Hausdach statt. Interessierte konnten sich das Spektakel auf den Video-Plattformen Triller und Fite TV für zehn Dollar ansehen.

Es wurden Songs von Yes aktuellem Album DONDA gespielt, wobei es bei den Performances ein paar Überraschungen gab. So traten neben dem Sunday Service Chor und einem Kinderchor namens „Donda Kids“ auch Justin Bieber und der Rapper Roddy Ricch auf. Letzterer erwähnte währen des Events, dass er zuvor noch nie eine Kirche betreten hatte. Ein Auftritt sorgte allerdings für große Empörung in den sozialen Netzwerken. Der wegen mehreren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs angeklagte „Schockrocker“ Marilyn Manson war auf Wests Event ebenfalls zu Gast. Fotos zeigen, wie er, Justin Bieber und Kanye West sich bei einem gemeinsamen Gebet in den Armen halten.

Viele Twitter-User*innen störten sich an Marilyn Mansons Auftritt:

can’t believe we live in a timeline where Kanye West, Justin Bieber and Marilyn Manson are huddled up in a circle hugging pic.twitter.com/KQJZNc6mf8

Kanye West sparks controversy as Marilyn Manson appears on Sunday Service.

Incredible how we still support Ye by listening to his work.

— Has it Leaked? with Staffan (@hasitleaked) November 1, 2021