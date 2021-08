Kanye West lädt Marilyn Manson zur dritten DONDA-Listening-Party ein

Foto: Getty Images for Universal Music, Kevin Mazur. All rights reserved.

Während Kanye Wests anscheinend endloser Promo-Phase zu seinem neuen Album DONDA schaffte es der Rapper und Unternehmer bisher durch kuriose, teils absurde Aktionen im Mittelpunkt zu stehen. Mit seinem neusten Einfall dürfte er allerdings für einige den Bogen überspannt haben. Zu seiner jüngsten Listening-Party von DONDA lud er einen der aktuell kontroversesten Musiker ein: Marilyn Manson. Außerdem präsentierte er einen Gastbeitrag des Rappers DaBaby, der ebenfalls umstritten ist.

Kanye West steht mit Marilyn Manson vor seinem Elternhaus

Bereits bei den beiden vorangegangenen Events, die im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta veranstaltet wurden, hatte West sein Publikum mit Live-Premieren seiner neuen Songs versorgt, die zum Teil jedoch unfertig wirkten und sich zwischen den Events sogar verändert wurden. Die nunmehr dritte Großveranstaltung zu DONDA fand dieses Mal in seiner Heimatstadt Chicago statt. Auch hier bewies der Rapper wieder einmal sein Talent für außergewöhnliche Einfälle. So ließ er in der Mitte des Chicagoer Football-Stadions „Soldier Field“ die Kulisse eines Hauses errichten, das Fans in den sozialen Netzwerken als eine Nachbildung von Wests Elternhauses identifizierten. Auf dem Treppenabsatz vor dem Haus stand der maskierte West während der Show zusammen mit Marilyn Manson und einer anderen maskierten Person, bei der vermutet wird, dass es sich hier um den Rapper DaBaby handelte.

West zeigt sich mit umstrittenen Musikern

Während dieser fragwürdigen Performance wurde der erste Song des Abends abgespielt, von dem angenommen wird, dass er den Titel „Jail“ trägt. Der Song wurde bereits in einer leicht veränderten Version bei Wests vorangegangenen Listening-Events abgespielt und enthielt eine Strophe von Jay-Z. Dieses Mal war DaBaby auf dem Track zu hören. Letzterer machte zuletzt aufgrund homophober Statements und der Verbreitung von Falschinformationen zu HIV/AIDS negative Schlagzeilen. Marilyn Manson befindet sich unterdessen mitten in einem Gerichtsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs an mehreren Frauen. Den Anfang machte hier Mansons Ex-Partnerin Evan Rachel Wood, die ihm jahrelangen Missbrauch und Manipulation vorwirft. Die Anschuldigungen führten unter anderem dazu, dass das Label Loma Vista sich von dem Musiker trennte. Manson weist bis heute jede Schuld von sich und bezeichnete die Vorwürfe zwischendurch als eine geplante und „gezielte“ Attacke gegen ihn. Ob er einen musikalischen Einfluss auf Wests DONDA hat, ist nicht bekannt.

Ein weiterer kurioser Auftritt war übrigens auch der von Wests Ex-Frau Kim Kardashian, die sich während des letzten Songs in einem weißen Hochzeitskleid blicken ließ:

Laut Kanye Wests Manager, Bu Thiam, sollte DONDA nach dem Finale des Chicagoer Events veröffentlicht werden. Allerdings gibt es nach aktuellem Stand wieder einmal kein Album, sondern nur offene Fragen.