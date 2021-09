Zum 25. Jubiläum: Spice Girls veröffentlichen Deluxe-Version ihres Debüts

25 Jahre ist es nun schon her, dass die Spice Girls mit ihrem Debütalbum SPICE die Welt eroberten. Bis heute gilt die fünfköpfige Band als eine der erfolgreichsten Girl Groups aller bisherigen Zeiten. Kein Wunder also, dass die Gruppe um Mel B, Emma Bunton, Geri Horner und Mel C – die seit 2018 ohne Victoria Beckham wieder ihr Comeback feiert – dieses besondere Jubiläum ordentlich zelebrieren möchte. So teilte die Band am Mittwoch (01. September 2021) auf Twitter mit, dass eine Deluxe-Version ihres Debütalbums mit Bonustracks, B-Seiten und bisher ungehörten Aufnahmen geplant ist.

SURPRISE!! 🎉 To mark the 25th Anniversary of our debut album ‘Spice’ we are releasing a limited edition collection of vinyl and cassettes PLUS a 2CD deluxe featuring some previously unreleased tracks and demos. You can pre-order now 💕 #SPICE25 – https://t.co/0puSjzmONB pic.twitter.com/qJR70ClHyx — Spice Girls (@spicegirls) September 1, 2021

Neuversion von „Say You’ll Be There“ wurde bereits veröffentlicht

Die Platte soll am 29. Oktober 2021 als 2-CD-Set in einem A5-Hardcover-Buch erscheinen. Wie die Spice Girls in ihrem Tweet verrieten, soll das Spezial-Album den Namen SPICE25 tragen und wurde nach eigenen Aussagen von den Mitgliedern selbst zusammengestellt. Zusätzlich zu der Wiederveröffentlichung ist auch eine Reihe von bunten Vinyl- und Kassetten-Releases geplant, sowie eine von Apple exklusiv remasterte Ausgabe des Originalalbums im immersiven Audioformat Dolby Atmos. Zum Einstimmen auf die Feierlichkeiten wurde zudem eine Neuversion ihres Hit-Songs „Say You’ll Be There“ aus dem Jahr 1996 veröffentlicht, in dem die Mundharmonika durch ein Saxophon-Solo ersetzt wurde. Hört euch die neue Version des Songs hier an:

Mel B: „Es ist wahr, dass Liebe am Ende alles ist, was man braucht“

Mel B sagte zu dem geplanten Neu-Release: „Alles, was ich jemals wollte, war, akzeptiert zu werden und auch alle um mich herum – ob schwul, hetero, braun, schwarz, schüchtern oder laut wie ich – das Gefühl zu geben, dass sie feiern können, wer sie sind, und dass sie frei sind, sie selbst zu sein.“ Sie fügte hinzu: „Ich hoffe nur, dass diese Botschaft – 25 Jahre danach – laut und deutlich gehört worden ist. Es ist wahr, dass Liebe am Ende alles ist, was man braucht, also danke ich jedem, der jemals eine Spice-Girls-Platte gekauft hat oder im Regen gestanden hat, um uns zu begrüßen, oder sich in Pink gekleidet hat, in einen Trainingsanzug, eine rothaarige Perücke, einen Catsuit mit Leopardenmuster oder Vics ikonischen Schmollmund aufgesetzt hat!“