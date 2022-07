Kendrick Lamar reagiert auf viralen Clip von weinendem Security-Mitarbeiter

Kendrick Lamar reagierte kürzlich auf ein TikTok-Video, das viral ging. Zu sehen ist ein Security-Mitarbeiter, der bei der Show des Rappers in Houston hemmungslos während Lamars Show weint. „Am Ende des Tages möchtest du, dass jeder deine Musik so empfängt“, sagte Lamar.

Kendrick Lamar will seinen Fans „ein gutes Gefühl“ geben

Journalistin Jazlyn Guerra sprach in einem Interview auf dem Rolling Loud Festival mit dem Rapper über das Video. Lamar sagte zu ihr: „Am Ende des Tages, jenseits aller Politik, jenseits aller Zahlen, ist am wichtigsten, was Musik dich fühlen lässt, weißt du? Ich dachte: ,Mann, ich frage mich, was er durchmacht‘. Am Ende des Tages will man genau das – dass jeder deine Musik empfängt, weißt du? Gib ihnen ein gutes Gefühl, gib ihnen das Gefühl, dass ein Moment, an dem sie hängen, für immer leben kann.“

Auch der Security-Mitarbeiter Devyn Sanford wurde in einem Interview für den Fernsehsender „Fox“ auf den TikTok-Clip angesprochen. Er erklärte: „Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und es war überall. Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten. […] Ich überlegte, ob ich Tickets kaufen oder in der Show arbeiten sollte, und entschied mich, in der Show zu arbeiten.“

„Ich bin einfach zusammengebrochen“

„Es hat mich in die Zeit zurückversetzt, als der Song zum ersten Mal herauskam. Ich machte damals eine turbulente Zeit in meinem Leben durch… Die Worte, die Menge um mich herum, alle schrien und griffen nach Kendrick und weinten, und ich habe irgendwie die Emotionen von allen aufgesogen. Ich habe mein Bestes versucht, mich zusammenzureißen und bin einfach zusammengebrochen“, fuhr er fort.

THE BIG STEPPERS Tour 2022

Kendrick Lamar ist aktuell auf Tour, um sein Album MR. MORALE & THE BIG STEPPERS vorzustellen. Die Tracks dieser Platte gehören unter anderem zu den diesjährigen Lieblingssongs von Barack Obama. Außerdem kommt der Rapper im Oktober für fünf Gigs nach Deutschland.

Kendrick Lamar auf Deutschland-Tour 2022:

11.10.22 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

13.10.22 in Hamburg, Barclays arena

24.10.22 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

30.10.22 in Köln, Lanxess Arena

31.10.22 in Frankfurt, Festhalle Frankfurt