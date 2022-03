„Rolling Loud Miami“-Tweet sorgt bei Kendrick Lamars Fans für Album-Spekulationen

Kendrick Lamar am dritten Tag auf der Bühne des Lollapalooza Buenos Aires 2019 Festival im Hipodromo de San Isidro Stadion am 31. März 2019 in Buenos Aires, Argentinien.

Am 01. März hat „Rolling Loud Miami“ das Line-up für sein diesjähriges Festival bekannt gegeben. Neben den Headlinern Future und Ye (Kanye West) soll auch Kendrick Lamar am Sonntag, 24. Juli, seinen Platz auf der Bühne einnehmen und seinen Fans mächtig einheizen. Kurz darauf wurde durch einen Tweet vom „Rolling Loud“ ein Hype losgetreten, der das Herz wohl von so manchen Kendrick-Lamar-Fan kurzzeitig höher schlagen ließ.

Der „Rolling Loud“-Account schrieb zur Aufregung der Fans auf Twitter: „Dass Kendrick wieder in Miami auftritt, bedeutet genau das, was ihr denkt. Es ist fünf lange Jahre her.“ Der Tweet führte dazu, dass zahlreiche Fans hoffnungsvoll darüber spekulierten, ob Lamar ein neues Album in der Pipeline hat.

Kendrick Lamar gotta drop the album before I consider going to Rolling Loud. Ain’t no way I’m getting hyped for that same DAMN set again. — King Wow (@wowthatshiphop) March 2, 2022

Doch als der Tweet immer stärker für Furore sorgte, löschte ,,Rolling Loud“ den Post. Es folgte ein Update mit präziserer Formulierung: „Es ist 5 lange Jahre her, dass Kendrick als Headliner beim Rolling Loud aufgetreten ist“.

It’s been 5 long years since Kendrick headlined Rolling Loud Miami 🙌 — Rolling Loud (@RollingLoud) March 2, 2022

Mit von der Partie sollen auf dem Festival unter anderem 2 Chainz, $uicideboy$, Trippie Redd, Lil Yachty, Three 6 Mafia, Kodak Black und weitere sein. Kendrick Lamars kommender Auftritt auf dem „Rolling Loud’“-Festival wird der erst zweite bestätigte in diesem Jahr sein. Seinen ersten Auftritt hatte der Rapper bei der legendären Halbzeit-Show des diesjährigen Super Bowls 2022 gemeinsam mit Eminem, Dr.Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg.

Im Jahr 2021 hatte Lamar angekündigt, sein künftig letztes Album bei „Top Dawg Entertainment“ zu produzieren. Dieser schrieb auf Instagram: „Während ich mein letztes TDE-Album produziere, fühle ich Freude, nach 17 Jahren ein Teil eines solchen kulturellen Eindrucks gewesen zu sein. Die Schwierigkeiten. Der Erfolg. Und am wichtigsten, die Bruderschaft. Möge der Allerhöchste Top Dawg weiterhin als ein Gefäß für ehrliche Schöpfer benutzen. Während ich weiterhin meiner Lebensaufgabe nachgehe. Die Schönheit liegt in der Vollendung. Und immer der Glaube an das Unbekannte. Danke, dass ihr in Gedanken bei mir seid. Ich habe für euch alle gebetet. Wir sehen uns bald wieder.“

