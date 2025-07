Kendrick Lamar & SZA in Frankfurt: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Kendrick Lamar und SZA werden am Freitag und Samstag (04. und 05. Juli 2025) im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main live performen. Es sind die letzten von drei Deutschland-Konzerten und sie sind Teil der „Grand National Tour“. Zuvor treten der Rapper und die Sängerin noch in Köln (02. Juli) auf, wo sie im RheinEnergieStadion eine Show spielen. Die Tour ist eine Kooperation mit der R&B-Sängerin SZA und unterstützt sowohl Lamars Album GNX als auch SZAs Reissue SOS DELUXE: LANA. Insgesamt umfasst die Tour 39 Stopps. Hier alle Infos zur Show in Frankfurt.

Tickets

Weder das Konzert am Freitag (04. Juli), noch der Gig am Samstag (05. Juli), sind bisher ausverkauft. Tickets sind über Ticketmaster erhältlich. Der Preis für Stehplätze im Innenraum fängt bei in etwa 125 Euro an, während Karten für Sitzplätze bei etwa 78 Euro starten. Außerdem sind noch Resale-Tickets verfügbar.

Zeiten & Support

Laut Website der Location beginnt der Einlass um 16:30 Uhr. Der Start des Events fällt auf 19 Uhr. Der Support-Act ist der DJ Mustard, der unter anderem ein guter Freund und Partner von Kendrick Lamar ist. Ab 20 Uhr kann mit den beiden Main Acts gerechnet werden.

Anfahrt & Parken

Wie bei allen Großveranstaltungen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann die umliegenden Parkplätze der Arena nutzen. Die Veranstalter verweisen insbesondere auf die Parkplätze „Waldparkplatz“, „Gleisdreieck“, „Aculeum“, „Sandhofstraße“ und „Isenburger Schneise“. Mit Ausnahme der ersten beiden handelt es sich um Prebooking-Parkplätze. Die Parkgebühr beträgt ca. zehn Euro.

Für die Anreise mit der Straßenbahn empfiehlt sich die Linie 21 ab dem Frankfurt Hauptbahnhof. Zusätzlich verkehrt die Sonderlinie 20 im 3-Minuten-Takt direkt zum Stadion. Von der Haltestelle aus ist das Stadion in etwa zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Auch im Busverkehr gibt es eine Sonderlinie: Die Linie 60 fährt gemeinsam mit der regulären Linie 61 zwischen dem Frankfurter Flughafen und dem Südbahnhof. Besonders empfohlen werden die Haltestellen „Stadionbad“ und „Osttribüne“.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Act I: Kendrick Lamar

wacced out murals

squabble up

King Kunta

ELEMENT.

tv off

Act II: SZA

30 for 30

What Do I Do

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Act III: Kendrick Lamar

euphoria

hey now

reincarnated

HUMBLE.

Backseat Freestyle

family ties

Swimming Pools (Drank)

m.A.A.d city

Alright

man at the garden

Act IV: SZA

Scorsese Baby Daddy

F2F

Garden (Say It Like Dat)

Kitchen

Blind

Consideration (Rihanna cover)

Low

Act V: Kendrick Lamar & SZA

Doves in the Wind

All the Stars

LOVE.

Act VI: Kendrick Lamar

dodger blue

peekaboo

Like That

DNA.

GOOD CREDIT

Count Me Out / Bitch, Don’t Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

Act VII: SZA

I Hate U

Diamond Boy (DTM)

Shirt

Kill Bill

Snooze

Drive

Nobody Gets Me

Good Days

Rich Baby Daddy

BMF

Kiss Me More

20 Something

Act VIII: Kendrick Lamar

heart pt. 6

Bodies

N95

tv off

Not Like Us

Act IX: Kendrick Lamar & SZA

luther

gloria

Wetter

Am Freitag (04. Juli) ist mit überwiegend Sonne bei 27 Grad Außentemperatur zu rechnen. Einzeln kann es auch bewölkt sein, allerdings mit mehr Sonne als Wolken. Abends liegen die Temperaturen weiterhin voraussichtlich zwischen 20 und 26 Grad.

Am Samstag (05. Juli) werden voraussichtlich 29 Grad, wobei es erst wechselnd bewölkt mit wenig Sonne sein soll. Im Verlaufe des Abends ist mit stärkerer Bewölkung zu rechnen. Auch dann liegen die Temperaturen noch bei 26 Grad.