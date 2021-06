Koncept läutet mit Rap den Sommer ein – „Roller Coasters“ ft. Max Landry (Musikvideo)

Die Kickdrum in Koncepts neuer Single „Roller Coasters“ erinnert nicht nur an Wiz Khalifa, für den der US-Rapper bereits eine Show im Olympiastadion Seoul eröffnete, sondern vermittelt ebenfalls eine sommerliche Atmosphäre. Zudem nimmt der gebürtige New Yorker die Zuschauer des Musikvideos mit auf eine Chevyfahrt, die den Strand entlangführt.

Rundfahrt durch Venice Beach

Der 35-Jährige lässt in seinem neuen Track gekonnt Pop auf Rap treffen und rundet es mit gezielten Basseinsätzen ab. Dabei feiert sich der US-Rapper zusammen mit Gastsänger Max Landry:

How I landed on my feet inside this bag yo On a broken roller coaster going fast now But cast out Karmas missing me like an ex now

Koncepts Erfolgsgeschichte erinnert, wie die Szenen des Musikvideos, an einen Hollywood-Film. Denn der US-Rapper und Produzent startete mit dem Verkauf von HipHop-Platten in dem New Yorker Laden „Fat Beats“, bis er 2017 von Sony Music Asia gesignt wurde und eigenen HipHop und Rap produzieren konnte. Nachdem er ein Album in Südkorea produziert hatte, zog Koncept zurück nach Los Angeles und vermittelt die dortige sonnige Attitude nun durch seine Musik.

Im kommenden Sommer soll Koncepts Mixtape CHAMPAGNE ROOM erscheinen, das wie seine neue Single „Roller Coasters“ zum Mittanzen und -feiern animieren soll.