Drake verschenkt 100 GB: Neue Songs und bisher unbekannte Artworks inklusive

Der kanadische Rapper veröffentlicht überraschend jede Menge bisher unbekanntes Material – darunter auch drei neue Tracks.

Drake hat 2024 vor allem Aufmerksamkeit durch seine Diss-Track-Reihe gegen Kendrick Lamar auf sich gezogen. Nun zeigt er sich aber einmal unabhängig von der Fehde produktiv und veröffentlicht unangekündigt drei neue Songs. Als Feature-Gäste mit dabei: Latto und Young Thug.

Aber dabei allein blieb es nicht …

Drake haut 100 GB bisher unveröffentlichtes Material raus

Drake hat insgesamt 100 GB Datenmenge geteilt, die eine Fundgrube an neuen Liedern und bislang unveröffentlichten Sammlerstücken darstellt. Die Datenbank, die auf 100gigs.org zu finden ist, enthält drei komplett frische Tracks – „It’s Up“, ein Rap-Stück mit Trap-Elementen und einem Gastbeitrag von Young Thug, dazu der Club-Banger „Blue Green Red“ sowie der dancige „Houskeeping Knows“ mit Latto.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben Neuem bietet die Sammelkiste an Daten auch „altes“, denn es beinhaltet nicht verwendete Artworks für Alben wie FOR ALL THE DOGS und CERTIFIED LOVER BOY. Außerdem gibt es jede Menge Behind-The-Scenes-Aufnahmen von dem Rapper, wobei unter anderem gezeigt wird, wie Drake mit Ashley Cole Fußball spielt.

Man kann weiterhin Drakes Studioaufnahmen zum Referenz-Track für Kanye Wests Hit „Yikes“ aus dem Jahr 2018 sehen. Letzteres dürfte allerdings für Fans eher weniger überraschend kommen, denn Aubrey Graham, alias Drake, wird bei den Credits als Songautor genannt. Das sind nur einige Beispiele der Schätze, denn die 100 GB bedeuten viele Ordner, die durchstöbert und heruntergeladen werden können.

Drake scheint beim Lamar-Beef nicht nachlegen zu wollen

Während Drake mittlerweile alle Instagram-Beiträge aus seinem Profil gelöscht hat, die nur ansatzweise etwas mit der Fehde gegen Kendrick Lamar zu tun hatten, legt Lamar immer wieder nach. Nachdem der US-Rapper mit „Not Like Us“ im Mai einheizte, performte er den Track im Juni auch live – und das fünf Mal hintereinander. Im Juli folgte dann auch das Musikvideo zum Song, in dem der 37-Jährige unter anderem Drakes Markenzeichen, die Eule, zerschlägt und einsperrt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Not Like Us“ war ursprünglich Kendrick Lamars Antwort auf Drakes Disstrack „Family Matters“. Darin behauptete er nämlich, Lamar habe seine Verlobte Whitney Alford körperlich misshandelt und Lamars Geschäftspartner Dave Free sei der wahre Vater eines ihrer Kinder. Drake hält sich inzwischen mit weiteren Kommentaren dazu zurück.