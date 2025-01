Kontroverser Country-Star hat das erfolgreichste Album des 21. Jahrhunderts

Morgan Wallens DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM ist die Nr. 1 der vergangenen 25 Jahre in den USA.

Einer neuen Erhebung zufolge führt die 2021er-Platte DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM von Morgan Wallen eine 200 Positionen umfassende Liste der erfolgreichsten Alben in den US-Billboard-Charts an. Das Ranking basiert dabei nicht auf Verkaufszahlen, sondern fasst die Performance in den wöchentlichen Alben-Bestsellerlisten zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2024 zusammen.

DANGEROUS: THE DOUBLE ALBUM blieb nach seinem Einstieg auf Platz 1 der Charts am 23. Januar 2021 bis zum 27. März 2021 an der Spitze. Damit ist es das erste Album, das seine ersten zehn Wochen auf Platz 1 verbrachte, seit 1987, als Whitney Houstons WHITNEY aus dem Stand elf Wochen ganz oben thronte.

Bis Ende 2024 war DANGEROUS 158 Wochen in den Top 10 gelistet. Nur ein Album hat mehr Wochen in dieser Region verbracht: der 1956er-Soundtrack des Broadway-Musicals „My Fair Lady“.

Morgan Wallen geriet im Februar 2021 in eine Kontroverse, als ein Video auftauchte, das ihn beim Gebrauch einer rassistischen Beleidigung zeigte. Infolge dieses Vorfalls entfernten mehrere Radiosender seine Musik aus ihren Programmen, und seine Plattenfirma suspendierte ihn vorübergehend. Wallen entschuldigte sich öffentlich und spendete 300.000 US-Dollar an die Black Music Action Coalition. Trotz dieser Maßnahmen blieb er von bedeutenden Musikpreisen ausgeschlossen. Dennoch stiegen seine Albumverkäufe nach dem Vorfall erheblich an, und er setzte seine Karriere erfolgreich fort.

Im April 2024 wurde Wallen wegen fahrlässiger Gefährdung angeklagt, nachdem er angeblich einen Stuhl von einem Bar-Dach in Nashville geworfen hatte. Er bekannte sich schuldig und erhielt eine Geldstrafe sowie eine Bewährungsstrafe. Trotz dieser Vorfälle bleibt Wallen eine prominente Figur in der Country-Musik, wobei seine Handlungen weiterhin Diskussionen über Rassismus und Verantwortung in der Musikindustrie auslösen.

