Lana Del Rey covert „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver

Lana Del Rey präsentiert mit dem Cover die zweite Veröffentlichung nach ihrem letzten Erfolgsalbum.

Lana Del Rey veröffentlicht eine einzigartige Interpretation des zeitlosen John-Denver-Klassikers „Take Me Home, Country Roads“.

Die Single, die am 1. Dezember erschien, ist Del Reys zweite Veröffentlichung nach ihrem neunten Studioalbum DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD. Das Album wurde kürzlich für vier Grammys nominiert.

Lana Del Rey pur: Maximale Sehnsucht

Es überrascht nicht, dass die Sängerin in ihrer Interpretation des Liedes aus dem Jahr 1971 Aspekte ihres charakteristischen Sounds einführt. Dazu gehört vor allem eine gefühlvolle Herangehensweise an den Gesang. Sehnsucht nach den Liebsten und dem Gefühl von Zuhause: Durch Del Reys persönliche Note stellt der Song einen Soundtrack für genau dieses Gefühl dar. Ein Fan kommentiert Del Reys Song auf YouTube: „Lanas Stimme klingt wie zu Hause. Es ist beruhigend und so sanft, wie eine Mutter, die ihren Kindern ein Schlaflied vorsingt. Wenn ich ihr zuhöre, spüre ich nur Wärme und Frieden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Take Me Home, Country Roads“ ist besonders durch die Interpretation der Righteous Brothers bekannt und erlangte allem voran durch seine Verwendung im Film „Ghost“ Berühmtheit.