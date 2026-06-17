Belle & Sebastian live in Frankfurt

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Bonnie Tyler nicht mehr im Koma – aber noch schwer krank
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Jelly Roll und Bunnie XO: Nach fast 10 Jahren Ehe kommt die Scheidung
Oliver Tree stirbt bei einem Helikopterabsturz
Doja Cats Konzerte in Deutschland: Tickets, Zeiten & Setlist
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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
01.12.26
Belle and Sebastian kündigen neues Live-Album an
Belle & Sebastians neues Live-Album WHAT TO LOOK FOR IN SUMMER umfasst insgesamt 23 Songs aus fast zweieinhalb Dekaden Bandgeschichte.
Belle & Sebastian veröffentlichen neuen Soundtrack-Song „This Letter“
„This Letter“ stammt von Belle & Sebastians bevorstehendem Soundtrack zum Coming-of-Age-Film „Days Of The Bagnold Summer“, bei dem Simon Bird („The Inbetweeners“) erstmals Regie führte.
„We Were Beautiful“: Hört hier den neuen Song von Belle & Sebastian im Stream
Und plötzlich war sie da: Die schottische Indieband überrascht uns mit ihrer ersten Single seit zwei Jahren.
Auf diese 10 Bands beim Lollapalooza Berlin freuen wir uns besonders
Am 12. und 13. September 2015 wird auf dem alten Flughafengelände Berlin-Tempelhof beim Lollapalooza Festival ordentlich gefeiert, getrunken, getanzt und genossen. Hier die 10 dort auftretenden Lieblings-Acts der Redaktion.
Die 15 spannendsten neuen Alben im Frühjahr 2015
Coming very soon: Die folgenden Alben dürften im April, Mai und Juni 2015 ziemlich interessant werden.
18.06.26
19.06.26
20.06.26
21.06.26
23.06.26
27.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.