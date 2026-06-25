Belle & Sebastian live in Fribourg

Auf diese 10 Bands beim Lollapalooza Berlin freuen wir uns besonders

Am 12. und 13. September 2015 wird auf dem alten Flughafengelände Berlin-Tempelhof beim Lollapalooza Festival ordentlich gefeiert, getrunken, getanzt und genossen. Hier die 10 dort auftretenden Lieblings-Acts der Redaktion.