Erobique live in Regensburg

Uncategorized
Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans
Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot
News
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
25.06.26
16.08.26
24.09.26
25.09.26
08.10.26
Hanse Song Festival 2026 mit Die Höchste Eisenbahn und OSKA
Das Festival in Stade geht im April in die nächste Runde. Auch mit dabei: Wreckless Eric, Steiner & Madlaina & mehr.
Golden Leaves Festival 2025: John Glacier, Paula Carolina, MIA. & mehr dabei
ME präsentiert das Festival, das vom 30.-31. August in Darmstadt stattfindet. Hier mehr Act-Infos.
Faszination Erobique oder: Die Sache mit der Kontaktlinse – Linus‘ Popkolumne
Linus Volkmann widmet dem knuffigen Orgelunterhalter Erobique die dieswöchige Pop-Kolumne. Mit Recht!
17.06.26
18.06.26
29.06.26
09.07.26
11.07.26
13.07.26
16.07.26
18.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.