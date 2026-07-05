Friska Viljor live in Diepholz

Mit dem, was man oft mit Musikfestivals verbindet, hat das New Fall Festival in Düsseldorf nur sehr wenig gemein. Man braucht dort weder Zelt noch Dosenbiervorräte, schwitzen wird man wenig, und bestuhlte E-Musik-Räumlichkeiten mit Namen wie „Da Vinci Saal“ oder „Robert-Schumann-Saal“ laden auch nicht unbedingt zur Ausschweifung ein. Auf dem New Fall Festival geht es […]