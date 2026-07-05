Friska Viljor live in Elend/Oberharz

Mit dem, was man oft mit Musikfestivals verbindet, hat das New Fall Festival in Düsseldorf nur sehr wenig gemein. Man braucht dort weder Zelt noch Dosenbiervorräte, schwitzen wird man wenig, und bestuhlte E-Musik-Räumlichkeiten mit Namen wie „Da Vinci Saal“ oder „Robert-Schumann-Saal“ laden auch nicht unbedingt zur Ausschweifung ein. Auf dem New Fall Festival geht es […]
Am 10. und 11. August findet im emsländischen Haren in Niedersachsen das Rüt’n’Rock Festival 2012 statt. Mit dabei sind unter anderem Friska Viljor, Bakkushan und Bratze. Der Gewinn geht an eine Partnergemeinde in Ghana.
Der Musikexpress präsentiert das zweitägige Maifeld Derby-Festival, das am 18. und 19. Mai 2012 in Mannheim stattfindet. Jetzt wurden neben weiteren Band-Bestätigungen mit Friska Viljor, Blood Red Shoes und Frittenbude die Headliner bekannt gegeben.