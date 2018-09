Indie-Rock aus Schweden: Friska Viljor sind zurück und gehen auf Tour

Der Ernst des Lebens hat die ewig fröhlichen Indie-Rocker von Friska Viljor eingeholt. Fast zwei Jahre lang haben wir nichts mehr gehört vom Indie-Rock-Duo aus Daniel Johansson und Joakim Sveningsson. Auf dem diesjährigen Reeperbahn Festival in Hamburg versteckten sich die Beiden dann Comeback-technisch hinter dem Namen „Shotgun Sisters“ (fast gleichnamig zu ihrem Song „Shotgun Sister“), Joakim Sveningsson sagte on Stage:

„Die letzten zwei Jahre meines Lebens waren die schlimmsten, die ich je erlebt habe, die Songs, die wir jetzt spielen, entstanden in jener Zeit.“

Der Ernst des Lebens

Ehrliche Worte, nach einer Trennung wollte Sveningsson ganz mit der Musik aufhören, Kollege Daniel Johansson allerdings entschloss, das Bandprojekt vorerst auf Eis zu legen, zwei Jahre zu pausieren und dann weiter zu sehen. Und hier sind sie nun nach zwei Jahren, ein wenig verstrubbelter und grauer als gehabt, ein wenig ernster und nicht mehr ganz so arglos wie das mal der Fall war – schon okay so, die heutigen Zeiten geben nur bedingt Grund zur Sorglosigkeit. Ein weniger dunkles Video der Beiden noch vor der Pause seht Ihr hier:

Zwei Schweden auf Tour

Mehr Details zum neuen Album gibt es bislang noch nicht, die Tourdaten für 2019 stehen allerdings fest und lauten wie folgt: