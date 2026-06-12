Glen Hansard live in Leipzig

Musik
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
Shakira zur WM 2026: Warum „Dai Dai“ schon wieder funktioniert
News
Bushido und die Ghostwriting-Vorwürfe: 12 Namen gegen einen Ruf
Ariana Grande: Warum reden alle über ihren Körper – nicht die Tour?
Leider keine Konzerte gefunden
Shane MacGowans letzter Wunsch: Ein großes Besäufnis für die Trauergäste
Bis zum Morgengrauen wurde Shane MacGowan in einem Pub die letzte Ehre erwiesen.
Eddie Vedder: Neuer Song „Long Way“ im Stream
Angeblich noch in diesem Jahr erscheint mit EARTHLING ein weiteres Soloalbum von Pearl Jam-Kopf Eddie Vedder. Nun gibt’s den ersten, sehr gelungenen Track „Long Way“ zu hören.
Videopremiere: Glen Hansard zeigt Clip zu „McCormack’s Wall“
Glen Hansard sitzt am Piano und wird von einer Geige begleitet, die irische Landschaft macht Lust auf eine Reise. Seht hier das verträumte Video zu „McCormack's Wall“.
Glen Hansard kommt im Herbst auf Deutschland-Tournee
Ein neues Album ist in Planung, deutsche Live-Termine sind bereits bestätigt: Im Oktober spielt Glen Hansard mehrere Termine in Deutschland.
Eins zu eins ist vorbei
2008 sah neue Herangehensweisen an das Sorgenthema Musiker-Biopic
13.06.26
14.06.26
15.06.26
16.06.26
19.06.26
20.06.26
22.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.