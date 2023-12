Bis zum Morgengrauen wurde Shane MacGowan in einem Pub die letzte Ehre erwiesen.

Shane MacGowans letzter Wunsch hätte nicht passender sein können: Er wollte, dass seine Trauergäste ihn in einer Nacht voller Trunkenheit feiern. Diesem Wunsch wurde nachgegangen. In einem Pub erwiesen enge Freunde MacGowans ihm bis zum Morgengrauen die letzte Ehre.

10.000 Euro für Freibier

Shane MacGowan starb letzte Woche im Alter von 65 Jahren nach langer Krankheit an einer Lungenentzündung. Am 8. Dezember fand seine Beerdigung in der St. Marys of the Rosary Church in Nenagh statt. Anschließend kam die Trauergesellschaft in einem Pub für MacGowans Totenwache zusammen.

10.000 Euro sollen für das Besäufnis nach der Beerdigung des irischen Musikers für Freibier über die Theke geflossen sein. Wer für das Freibier aufkam, ist nicht bekannt. Allerdings sagten viele der Trauergäste, das Geld wäre aus dem Nachlass des verstorbenen Sängers, wie „Independent“ berichtete. Nur geladene Gäste wurde der Eintritt in den Pub Thatched Cottage gestattet. Dazu gehörten MacGowans langjähriger Freund Johnny Depp, Msuiker Bobby Gillespie, MacGowans Pogues-Bandkollegen und der Sänger Glen Hansard. Um in den Pub zu gelangen, erhielten die Gäste konzertähnliche Tickets und Bändchen, die sie am Einlass vorzeigen mussten. Von 18 Uhr bis zum Morgengrauen tranken die Trauergäste dann die Bar leer.

So wurde MacGowan nach seiner Beerdigung gefeiert

Wie „Irish Independent“ berichtete, war die Stimmung im Pub „inspirierend und emotional – und alle waren begeistert von der Musik, den gemeinsamen Geschichten und dem Spaß.“ Es gab „vier Stunden Musik ohne Unterbrechung.“ Glen Hansard performte den Pogues-Klassiker „Fairytale of New York“ in der Bar, so wie er es Stunden zuvor bei der Beerdigung in der St. Marys of the Rosary Church getan hatte. Der „besonderste Moment des Abends“ kam, als The Pogues einen ihrer bekanntesten Songs, „The Body of An American“, spielten.

„Die Sache mit Shane ist die, dass er eine große Ansammlung von Menschen zu Freunden gemacht hat. Alle möglichen Leute, die sich normalerweise nicht kennen oder miteinander reden würden, kamen letzte Nacht zusammen. Es war sehr emotional“, sagte eine Quelle dem „Irish Independent“ über MacGowans Totenwache.

Johnny Depp bewunderte MacGowan

MacGowans Witwe Victoria Mary Clarke soll die meiste Nacht „mit Johnny Depp rumgehangen“ haben. In einem herzlichen Instagram-Post bedankte sich MacGowans Witwe Victoria Mary Clarke bei „treuen und ergebenen Freunden“, die ihr bei der Bewältigung des Todes ihres Mannes geholfen hätten und widmet Johnny Depp einige Zeilen: Er „ist einer der liebenswürdigsten Engel, und ich weiß, dass Shane es sehr zu schätzen wusste, dass er immer so respektvoll war und jeden Aspekt seines Wesens akzeptierte, selbst in Zeiten, in denen viele Leute ihn als hoffnungslosen Süchtigen abtaten, der seine besten Jahre hinter sich hatte. Die Bewunderung zu sehen, die Johnny für Shane empfand, war eine große Quelle der Ermutigung und der Stärke während einiger wirklich harter Zeiten, und ich bin ihm ewig dankbar dafür, dass er Shane nie als etwas weniger Perfektes, Brillantes und Schönes gesehen hat. Danke JD, dass du in diesen letzten Tagen ein Turm der Stärke für mich warst, und ich segne dich von ganzem Herzen.“

Clarkes Instagram-Post:

Abschied für nicht-geladene Gäste

Etwa fünf Kilometer weiter – und ohne Freigetränke – fand eine weitere Totenwache für MacGowan statt. In Philly’s Bar, die dem Lieblingswirt des Sängers gehörte, hatten auch nicht-geladene Gäste die Möglichkeit Abschied zu nehmen und MacGowans Leben zu feiern. Die Bar war bis unter die Decke gefüllt. Auch hier feierten die Gäste bis nach 4 Uhr Morgens