Jan Plewka live in Dresden

Selig tragen Schuld daran, dass deutschsprachiger Pop heute so ernsthaft deformiert ist

Linus Volkmann verreißt Klassiker der Pop- und Rockgeschichte. Heute trifft es mit Selig eine Deutschrockband der Neunziger, die mit ihrem Sänger Jan Plewka zu Linus' Missfallen noch heute „musikterroristisch aktiv“ ist.