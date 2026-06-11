Jan Plewka live in Essen

Musik
Shakira zur WM 2026: Warum „Dai Dai“ schon wieder funktioniert
News
Bushido und die Ghostwriting-Vorwürfe: 12 Namen gegen einen Ruf
Ariana Grande: Warum reden alle über ihren Körper – nicht die Tour?
Ozzy Osbourne & sein KI-Avatar: Sharon Osbourne schlägt zurück
Haftbefehl sagt spontan Auftritt bei World Club Dome ab – Fans warten ve...
10.09.26
11.09.26
12.09.26
17.09.26
18.09.26
Mit Rio-Reiser-Cover: Bela B, Clueso, Alin Coen, Jan Plewka und Co. plädieren für Politikwechsel
Mit einem Cover von Rio Reisers „Wann, wenn nicht jetzt“ rufen mehrere Künstler*innen kurz vor der Bundestagswahl dazu auf, für einen echten Wandel in der Politik zu stimmen.
Max Herre, Jan Delay, Hazel Brugger und weitere Promis lesen bei Instagram Texte von Selig
Benjamin von Stuckrad-Barre hat seine prominenten Freund*innen aufgefordert, lyrische Beiträge unter dem Hashtag #wirbleibenselig zu liefern.
Olli Schulz hat einen Song von Selig neu aufgenommen
Zum 25. Jubiläum ihres Debüts SELIG haben Selig nicht nur Olli Schulz einen alten Song neu aufnehmen lassen, sondern auch weitere befreundete Musiker*innen.
Selig tragen Schuld daran, dass deutschsprachiger Pop heute so ernsthaft deformiert ist
Linus Volkmann verreißt Klassiker der Pop- und Rockgeschichte. Heute trifft es mit Selig eine Deutschrockband der Neunziger, die mit ihrem Sänger Jan Plewka zu Linus' Missfallen noch heute „musikterroristisch aktiv“ ist.
Olli Schulz, Thees Uhlmann und weitere deutsche Songwriter lesen Grimm-Märchen
Als Hörbuch auf CD sowie live auf Tour: 17 Märchen der Gebrüder Grimm werden nun von Singer-Songwritern im Original gelesen.
11.06.26
20.06.26
25.06.26
26.06.26
27.06.26
28.06.26
30.06.26
01.07.26
06.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.