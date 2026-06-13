Karate Andi live in Rostock

Vom 27 Juni bis 1. Juli 2016 heißt es wieder: Modewoche in Berlin! Während die meisten Schauen, Messen oder Special-Events für Frühjahr/Sommer 2017 nur einem geladenen Publikum und Mode-VIPs vorbehalten sind, gibt es aber auch eine Reihe von Events, bei denen ihr keine Einladung braucht. Hier könnt ihr auf Mode, Musik und das ein oder andere Getränk bzw. Fingerfood vorbeischauen und euch inspirieren lassen: