Mighty Oaks live in Binz

1 Live Krone 2025: Alle Gewinner:innen und Highlights der Preisverleihung
Musik
Ikkimel kündigt OnlyFans-Account an: Was steckt hinter der Ansage?
Rosalía live 2026: Konzerte in Deutschland und der Schweiz
Spotify-Boykott: Protest gegen ICE-Werbung und KI-Musik
Nach Jahren zurück: Radiohead live in Berlin – alle Infos zu den Shows
Reeperbahn Festival: Die Highlights im Überblick
Ski Aggu ist als Spontan-Headliner auch mit dabei. Die wichtigsten Infos zum Hamburg-Festival hier.
Folk mit Pop: Ian Hoopers Solo-Single „Here to Stay“ zeigt eine neue Seite des Mighty Oaks Frontman
Ian Hooper war jahrelanger Frontman der Mighty Oaks. Jetzt startet er mit „Here to Stay“ sein Solo-Projekt.
Unser Jahresrückblick auf #SEATsounds LIVE: Die besten Konzerte noch einmal bei uns!
Wir verabschieden das Jahr 2021 mit den besten #SEATsoundsLIVE-Konzerten – erfahrt hier, wann ihr Mark Forster, Mighty Oaks, BRKN und ein Best-of-Video beim Musikexpress sehen könnt.
Mighty Oaks: „Irgendwann hast du keinen Bock mehr und willst die Menschen spüren“
30 Shows diesen Sommer, nach einem Jahr der Dürre: Mighty Oaks haben anlässlich #SEATsoundsLIVE x Musikexpress im Interview über Emotionen und Alleinsein, neue Lieder und das Touren gesprochen.
Fünf Songs von Mighty Oaks, die man kennen sollte
Am 16. September 2021 spielen Mighty Oaks im Rahmen von #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS. Wer die Band noch nicht kennt, sollte sich diese fünf Stücke unbedingt anhören.
Der Musikexpress 1/2026 mit dem Jahresrückblick 2025, Rosalía, Little Simz & Bad Bunny
Wir küren die 50 besten Platten 2025, lassen unsere Lieblingskonzerte Revue passieren und erinnern uns an die Tops und Flops des Jahres – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 01/2026.