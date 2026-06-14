Muse live in Berlin

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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans
Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot
News
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
24.11.26
25.11.26
07.12.26
08.12.26
Muse kündigen zehntes Album „The Wow! Signal“ an
Muse kündigen ihr zehntes Studioalbum „The Wow! Signal“ an – inklusive erster Single „Be with you" mit Kirchenorgel, Elektronik und Rock-Gitarren.
Muse canceln kurzfristig: Warum die Band vier Konzerte absagen musste
Erfahrt hier mehr zu den „unvorhergesehenen Umständen“.
Muse: Darum verschieben sie ihr Konzert in Istanbul
Muse wollen nicht mit umstrittenem türkischem Veranstalter DBL Entertainment zusammenarbeiten.
Muse: Matthew Bellamy hält weiter Weltrekord im Gitarre-Zerstören
Bei einer Tour machte Bellamy 140 Gitarren kaputt. Das Guiness-Buch der Rekorde veredelte den Zerstörungswahn.
Muse erklären Grund für Setlist-Änderung beim Malaysia-Konzert
Der Grund für Setliständerung von Muse sei wohl der Auftritt von The 1975 in Malaysia gewesen, der einen kleinen Skandal auslöste.
15.06.26
16.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.